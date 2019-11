Torino-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; Aina, Baselli, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Belotti. All. Mazzarri.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Video - Sarri: "La VAR non mi piace, anche nella vita ci sono regole assurde ma non posso farmi arrestare" 01:19

Torino-Juventus: : dove vederla in tv

Torino-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand.

Approfondimenti e dichiarazioni

Torino-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Torino-Juventus: informazioni

11^ giornata I Serie A

Data, orario e luogo: sabato 02 novembre, ore 20:45 I Stadio Olimpico Grande Torino, Torino