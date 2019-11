Torino-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; Aina, Baselli, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Belotti. All. Mazzarri.

Indisponibili: Bonifazi, Rincon

Squalificati: Nkoulou

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini

Squalificati: Rabiot

Statistiche Opta

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 26 derby di Serie A contro il Torino: completano il parziale 19 successi bianconeri e sei pareggi.

La Juventus ha vinto nove degli ultimi 10 derby di Serie A in casa del Torino (1P), parziale in cui ha tenuto ben sette volte la porta inviolata.

La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Torino in Serie A (70): 35 successi granata e 43 pareggi completano il bilancio.

Nonostante il Torino abbia vinto 11 delle ultime 16 gare interne in Serie A (3N, 2P), ha pareggiato le due più recenti: potrebbe non trovare il successo per la prima volta sotto la gestione di Mazzarri per tre incontri casalinghi in campionato di fila.

Maurizio Sarri ha vinto 10 delle prime 13 partite alla guida della Juventus (3N): solo Fabio Capello nel 2004 e Jesse Carver nel 1949 (entrambi 85%) vantano una percentuale di vittorie migliore del tecnico toscano (77%) nelle prime 13 gare da tecnico bianconero.

Nell’era Cairo solo una volta, prima di questo campionato, il Torino aveva subito almeno cinque sconfitte nelle prime 10 partite giocate in Serie A: nel 2008/09 (sei ko), stagione in cui a fine anno arrivò la retrocessione in Serie B.

L’ultimo successo in Serie A per Walter Mazzarri contro la Juventus risale a gennaio 2011: da allora l’attuale allenatore del Torino ha ottenuto cinque pareggi e cinque sconfitte, tra Napoli, Inter e Torino.

Cristiano Ronaldo ha realizzato tutti e quattro i rigori calciati con la maglia della Juventus nell’ultimo quarto d’ora di gioco: gli ultimi tre in ordine di tempo sono arrivati dall’86’ minuto in poi.

L’attaccante del Torino Simone Zaza ha giocato 19 partite e segnato cinque gol con la maglia della Juventus in Serie A: ai bianconeri ha già segnato due reti, ma entrambe con la maglia del Sassuolo.

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha segnato quattro gol e fornito sei assist contro il Torino in Serie A: contro nessuna squadra ha partecipato a più reti nel massimo campionato.