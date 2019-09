Una prova di maturità fallita per un Torino di Mazzarri, assolutamente irriconoscibile. I granata danno per scontata la vittoria con la matricola Lecce sognando un aggancio faci all'Inter in vetta alla classifica. La realtà è che Sirigu e compagni si trovano di fronte a una band di Liverani frizzante e propositiva, mai doma là davanti e mai propensa a chiudersi a riccio in difesa. Finisce 2-1 con le firme di Farias e Mancosu e primi tre (meritatissimi) punti per i salentini al loro ritorno in Serie A. In mezzo, un penalty di Belotti, che nel finale reclama la concessione di un altro rigore per un abbraccio di Rispoli in piena area. La decisione, giunta col VAR, ha protratto il match fino al momento numero 101: ennesima riprova di come il sistema dell'occhio elettronico vada assolutamente snellito...

Torino-Lecce, Serie A 2019-2020: Andrea Tabanelli (Lecce, maglia bianca) braccato da Lorenzo De Silvestri (Torino, maglia granata) (LaPresse)LaPresse

Il tabellino

TORINO-LECCE 1-2

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (79' Laxalt), Baselli (72' Lapadula), Rincon, Meïté, Ola Aina; Berenguer (46' Zaza), Belotti. All.: Mazzarri.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (81' Shakhov); Falco; Lapadula (63' Babacar), Farias (63' Mancosu). All.: Liverani.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Gol: 35' Farias (L), 58' rig. Belotti (T), 74' Mancosu (L).

Assist: -.

Note - Recupero: 2+11. Ammoniti: Rossettini, Lucioni, Berenguer, Lapadula, Tabanelli, Rispoli.

Armando Izzo, Torino-Lecce, Serie A 2019/20Getty Images

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

8' - BERENGUER! La prima occasionissima e del Toro: Belotti vince un contrasto su Lucioni e consegna palla in area piccola per lo spagnolo, che arriva a rimorchio ma sfiora solamente.

22' - OCCASIONE TORO! Gran corridoio di Meïté per Berenguer il quale, a tu per tu con Gabriel, non tira passandola a Belotti, che arriva in ritardo sul pallone.

35' - GOL DEL LECCE CON FARIAS! Majer manda in area Falco, il cui potente mancino viene respinto da Sirigu. Sulla ribattuta arriva Farias, che con un rasoterra manda in fondo al sacco: 0-1.

Diego Farias, Torino-Lecce, Serie A 2019/20Getty Images

38' - LAPADULA! ANCORA PERICOLOSO IL LECCE: l'ex Genoa viene servito in profondità dal tocco di Tabanelli prima di calciare forte, ma in maniera imprecisa, col sinistro.

45'+1 - DE SILVESTRI! Colpo di testa di pochissimo alto sulla pennellata di Berenguer: il Torino sfiora il gol del pari.

54' - GOL ANNULLATO A BELOTTI! Palla di Zaza su contrasto con Majer per il Gallo, primo destro potente respinto da Gabriel e poi rete sul secondo tiro. Belotti, però, era partito in offside.

58' - GOL DEL TORINO SU CALCIO DI RIGORE DI BELOTTI! Penalty generosamente assegnato per la lieve "cintura" di Tabanelli su Zaza, subentrato nell'intervallo a Bernguer. Dal dischetto, il Gallo spiazza Gabriel.

Andrea Belotti, Torino-Lecce, Serie A 2019/20Getty Images

74' - GOL DEL LECCE CON MANCOSU! Il neoentrato respinge a porta vuota un pallone ribattuto da Sirigu sulla potente conclusione da fuori di Calderoni: 1-2, i salentini tornano avanti.

77' - MIRACOLO DI SIRIGU! Azione straordinaria del Lecce: Falco fa il diavolo a quattro a metà campo, Calderoni mette al centro dalla sinistra e intervento prodigioso del portierone granata sulla volée di Babacar.

78' - BELOTTI! Contropiede velocissimo del Torino con Zaza che serve il Gallo, il cui destro basso viene respinto in corner da Gabriel.

90'+11 - Dopo una consultazione infinita con la sala VAR, l'arbitro Giua decide di non assegnare un nuovo calcio di rigore al Torino (apparso però molto più evidente di quello del minuto 56) dopo una "cintura" in piena area di Rispoli su Belotti.

MVP

Majer. Assiste la fase d'attacco con corridoi precisissimi. Il centrocampista ex Rostov si dimostra elemento esperto e dai piedi buoni per supportare le idee mai banali di mister Liverani.

Fantacalcio

Promosso - Falco. Conferma le ottime impressioni già palesate durate il primo match di San Siro contro l'Inter. I suoi tocchi di fino mandano in tilt fase nevralgica e retroguardia del Torino.

Bocciato - Djidji. Distratto sulla ribattuta vincente di Farias, al centro della difesa alterna buone giocate a lisci ed errori di valutazioni davvero preoccupanti. Nkoulou era tutt'altra cosa...

