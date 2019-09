Torino-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Falco; Farias, Lapadula. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Meccariello, Lo Faso

Statistiche Opta

Il Torino ha trovato il gol in tutti gli ultimi 11 incontri di Serie A contro il Lecce: quattro successi, quattro pareggi e tre sconfitte nel parziale.

Il Torino ha perso solo una delle sette gare interne di Serie A giocate contro il Lecce (1-2 nel 2000) - completano quattro successi piemontesi e due pareggi.

Il Torino ha vinto le ultime tre partite di campionato: i granata non arrivano a quattro successi consecutivi nella competizione da febbraio 2015.

Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite interne in Serie A (5V, 1N): non arriva a sette gare casalinghe consecutive senza sconfitte da aprile 2017.

Il Lecce ha perso le prime due partite di campionato: in Serie A i salentini hanno cominciato con tre sconfitte solo due volte, nel 1993/94 e nel 1997/98.

Il Lecce ha perso la prima trasferta in questo campionato: in ben sette occasioni sulle 15 precedenti partecipazioni in Serie A i salentini hanno perso le prime due gare esterne.

Nelle 23 trasferte di Serie A in Piemonte, il Lecce ha vinto solamente due volte, con sette pareggi e 14 sconfitte.

Tutte le cinque reti del Torino in questo campionato sono arrivate da marcatori diversi, tre di queste sono state di testa: solo il Napoli conta più marcatori (sei) e quella granata è la squadra con più reti di testa nella Serie A 2019/20.

Il nuovo acquisto del Torino Simone Verdi non ha preso parte attiva nemmeno a un gol nelle ultime sette partite di campionato: ultima partecipazione, con una rete e un assist, a marzo contro la Roma.

Il nuovo acquisto del Lecce Khouma Babacar ha segnato tre gol contro il Torino in Serie A, solo contro Inter e Udinese ha fatto meglio: due di queste tre reti sono arrivate in trasferta.