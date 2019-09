Adesso sì, è vera crisi. Più che di gioco, di risultati. Se nel derby il Milan aveva lasciato cattive impressioni anche dal punto di vista organizzativo, a Torino il discorso è diverso: primo tempo quasi perfetto, trame pregevoli, più di un'occasione per chiudere i conti contro un avversario stordito. Ma il finale non cambia: altra sconfitta, la terza nelle prime 5 giornate. Perché il Toro ha il merito di non mollare dopo il rigore vincente di Piatek e nella ripresa, in 4 incredibili minuti, ribalta tutto imponendosi per 2-1 grazie a una doppietta di Belotti. Un match dall'andamento incredibile, quasi surreale, visto che i rossoneri nel finale creano e sprecano due occasioni gigantesche per riacciuffare almeno il pareggio. E così, non rimane che l'amarezza dell'ennesimo ko. Discorso opposto per il Torino, che ha il merito di rimanere in partita nel momento più complicato e di piazzare un'inattesa doppia zampata con il proprio capitano. La formazione di Mazzarri, reduce da due ko, torna a volare: ora è quarta, in coabitazione con Napoli e Cagliari e alle spalle soltanto di Inter, Juventus e Atalanta.

Il tabellino

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco (57' Ansaldi), Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (83' Djidji); Verdi (66' Berenguer), Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (78' Rebic), Çalhanoglu; Suso, Piatek, Rafael Leão (65' Bonaventura). All. Giampaolo

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Gol: 18' rig. Piatek (M), 72' Belotti (T), 76' Belotti (T)

Assist: Rincon (T, 1-1)

Ammoniti: Lyanco, Bennacer, Zaza, Belotti, Hernandez, Donnarumma, Romagnoli, Musacchio

Note: espulso Reina dalla panchina

La cronaca in 9 momenti chiave

18' – GOL DEL MILAN. De Silvestri trattiene in area Leão e Guida indica il dischetto: dal dischetto va Piatek che, nonostante Sirigu si tuffi dalla parte giusta, non sbaglia. 0-1.

Piatek esulta in Torino-MilanGetty Images

22' – Grandissima parata di Sirigu: Suso va sul fondo e crossa, Rafael Leão incorna di testa dopo una deviazione e l'ex portiere del PSG vola a schiaffeggiare il pallone in angolo.

24' – Sirigu nuovamente protagonista: gran riflesso su un destro secco dal limite di Çalhanoglu. Solo Milan in campo.

48' – Occasione gigantesca per il Torino: lancio dalle retrovie per Belotti, che sfrutta un'uscita sbagliata di Donnarumma fuori area, ma dal limite, e con la porta praticamente vuota, spara alto.

54' – Piatek manca il raddoppio: Romagnoli a sorpresa si traveste da incursore, entra in area e serve un cioccolatino al polacco, che spiazza Sirigu ma per pochissimo non trova il primo palo.

72' – GOL DEL TORINO. Belotti prende palla e punta l'area, rientra sul destro saltando Musacchio e calcia sul primo palo, trovando Donnarumma impreparato. 1-1.

76' – GOL DEL TORINO. Raddoppio dello scatenato Belotti. Zaza taglia in area, Donnarumma ci mette una pezza, ma a porta vuota, in due tempi, il Gallo firma il 2-1 in acrobazia. Clamorosa rimonta dei granata.

93' – Kessié si divora il 2-2: Çalhanoglu scodella in area per l'ivoriano, che finta su Djidji ma col sinistro sparacchia alle stelle da pochi passi.

95' – Sirigu decisivo: intervento incredibile su un colpo di testa da un metro di Piatek e Milan che, a pochi secondi dalla conclusione, vede sfumare l'ultima opportunità di conquistare almeno un pari.

MVP

Belotti. Suona la carica dopo 45 minuti soffertissimi, si mangia il pari ma quando il destino gli concede un'altra occasione non sbaglia. Ripetendosi pochi minuti dopo e regalando il successo al Torino. Secondo tempo sensazionale.

Belotti, Calabria e Donnarumma in Torino-MilanGetty Images

Fantacalcio

Promosso – Sirigu. Subisce gol su rigore, sì, ma blinda la porta con un paio di interventi da grandissimo portiere. L'ultimo, al 95' su Piatek, vale 3 punti.

Bocciato – Donnarumma. Legge colpevolmente male il destro dell'1-1 di Belotti. E pure a fine primo tempo aveva commesso una sciocchezza, venendo graziato dall'avversario. Un doppio errore da matita blu, a pochi giorni da un derby in cui si era rivelato luce nel buio rossonero.

