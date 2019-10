Il Napoli vede farsi più lontana la vetta della classifica dopo lo scialbo 0-0 sul campo del Torino. Un pareggio giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco e maturato al termine di una partita avara di emozioni. Gli azzurri giocano meglio nel primo tempo, i granata escono alla distanza e riescono a mettere in difficoltà la squadra di Ancelotti. Brivido per Hysaj, costretto a uscire poco dopo la mezz'ora dopo avere sbattuto la testa a seguito di una brutta caduta dopo un contrasto aereo con Ansaldi.

Il tabellino

Torino-Napoli 0-0

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli (71' Meité), Lukic (83' Ola Aina), Rincon, Laxalt; Verdi (89' Iago Falque), Belotti. All.: Mazzarri.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj (34' Ghoulam); Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Insigne (67' Llorente); Lozano (61' Callejon), Mertens. All.: Ancelotti.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma.

Gol:

Assist:

Ammoniti: Lukic (T), Lozano, Luperto (N).

Note - Recupero 3'+4'.