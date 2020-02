La Sampdoria espugna l'Olimpico di Torino nell'anticipo delle 18 di sabato valido per la 23ma giornata di Serie A. Un risultato importante per entrambe le compagini: gli ospiti salgono a quota 23 e si riscattano dopo un momento difficile, mentre per il Toro è sempre più crisi nera e la prima di Longo va malissimo.

Tre punti che fanno tanto morale per la squadra blucerchiata. La banda di Ranieri, dopo un anonimo primo tempo, incassa il gol di Verdi, prima di dilagare in una decina di minuti. Un 3-1 importante, per una squadra che nelle ultime tre settimane aveva ottenuto un solo punto e messo in mostra un calcio tutt'altro che spumeggiante.

Male, malissimo il Torino che prosegue la sua crisi. Sono quattro ora le sconfitte consecutive e la cura Longo per ora non porta i risultati sperati. I granata partono anche bene e vanno in gol con Verdi che segna la prima rete con la maglia del Toro. Poi però incassa la veemente rimonta ospite e si riscopre priva di armi. I padroni di casa scompaiono proprio dal match, fino a ritrovarsi addirittura in 10 per il rosso di Izzo. La scossa del cambio d'allenatore per ora non si fa sentire.

Gaston Ramirez - Torino-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Tabellino

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina (dal 73' Ansaldi); Verdi (dall'81' Meite), Belotti, Berenguer.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby (dal 69' Jankto); Ramirez (dall'86' Bertolacci); Gabbiadini, Quagliarella (dall'89' La Gumina)

GOL: Verdi (T), Ramirez (S), Ramirez (S), Quagliarella (S),

ASSIST: Berenguer (T), Quagliarella (S),

AMMONITI: Tonelli (S), Berenguer (T), Ekdal (S), Thorsby (S), Belotti (T), Colley (S),

ESPULSI: Izzo (T),

ARBITRO: Valeri

Gaston Ramirez, Rincon - Torino-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

34' BERENGUER DI TESTA: Squillo del Torino con cross di Lukic per la testa di Berenguer, facile tra le braccia del portiere.

35' SAMP RISPONDE CON RAMIREZ: Contropiede della Samp, Quagliarella dalla fascia mette in mezzo al limite dell'area per Ramirez che corre e calcia di sinistro, centrale e respinto da Sirigu.

48' INCREDIBILE AZIONE DELLA SAMP: Quagliarella serve in avanti Ramirez che si ritrova solo davanti al portiere, ma al momento del tiro N'Koulou interviene alla disperata ma Salva tutto.

54' GOL DI VERDI E TORO AVANTI: Gran palla di Berenguer che serve Verdi in avanti, Colley sbaglia tutto e Verdi davanti al portiere sfiora il pallone ma lo tocca quel tanto che basta per superare il portiere.

Verdi - Torino-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

70' GASTON RAMIREZ SU PUNIZIONE PAREGGIA: Dal limite dell'area il centrocampista pennella e di precisione la mette all'incrocio.

75' ANCORA RAMIREZ SU ASSIST DI QUAGLIARELLA: Sbaglia tutto la difesa del Toro, sorpresa su una palla che arriva in area dalla fascia, sponda di Quagliarella di petto per Gaston Ramirez che al volo di destro batte Sirigu.

79' IL TORO SBANDA E QUAGLIARELLA CASTIGA: palla avanti per Quagliarella che viene atterrato da Izzo davanti al portiere. Trattenuta per la maglia e per l'arbitro è rosso e rigore. Dal dischetto Quagliarella non sbaglia.

MVP

Gaston RAMIREZ: Oggi è praticamente immarcabile ed è lui che cambia il match. Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso degli ospiti, nella ripresa prima pareggia i conti con una perla su punizione, poi segna la doppietta personale. E' lui l'uomo partita.

Il momento social

Promosso

Fabio QUAGLIARELLA: Assist e gol per Fabio, che anche oggi è autore di una prestazione assolutamente positiva. Solito uomo squadra, trascina i suoi soprattutto nei primi minuti assolutamente negativi per gli ospiti.

Bociato

Armando IZZO: Tra tutti ci sentiamo di condannare Armando Izzo come peggiore in campo. Il Toro, dopo il gol del pareggio, non ci capisce più nulla e va in totale confusione. Izzo sbaglia tutto, si fa superare da Quagliarella nell'azione che poi porterà al terzo gol e si prende il rosso diretto che chiude il match e toglie ogni speranza di rimonta.