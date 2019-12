Nel momento più difficile della stagione la SPAL rialza la testa, vince 2-1 a Torino e abbandona l'ultimo posto in classifica ora occupato dal Genoa. La squadra di Semplici (che salta la panchina) si impone sui granata di Mazzarri al termine di una prestazione di carattere: di Strefezza e Petagna (finalmente decisivo) le firme sul terzo successo stagionale in campionato per gli spallini, il primo in trasferta. Una vittoria meritata anche se agevolata dall'inferiorità numerica del Torino, rimasto in dieci uomini a inizio ripresa per l'espulsione di Bremer (doppio giallo).

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Torino-Spal 1-2

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic (78' Zaza), Ansaldi (44' Laxalt); Verdi, Berenguer (62' Meité); Belotti. All.: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Valoti (68' Murgia), Kurtic (74' Valdifiori), Strefezza; Paloschi (84' Di Francesco), Petagna. All.: Semplici.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 4' Rincon (T), 42' Strefezza (S), 81' Petagna (S).

Assist: Valdifiori (S, 1-2).

Ammoniti: Ansaldi, Sirigu (T), Valoti, Igor, Missiroli, Petagna (S).

Espulsi: Bremer (T), al 56'.

Note - Recupero 2'+4'.

La cronaca in 10 momenti chiave

4' GOL DEL TORINO! RINCON! Su una punizione scodellata a centro area da Verdi, c'è una mischia furibonda col pallone che rimbalza su Bremer e Belotti, difensori spallini immobili e Rincon può sparare col destro da due passi. Niente da fare per Berisha, granata subito in vantaggio!

19' SILURO DI STREFEZZA! Destro dal limite e grande intervento di Sirigu che vola e alza in corner con la mano sinistra. SPAL vicina al pareggio.

22' PALOSCHI SI DIVORA L'1-1! Cross di esterno destro di Strefezza dalla sinistra: sul secondo palo c'è Paloschi che, sul secondo palo, di testa manda incredibilmente a lato.

29' BERENGUER CI PROVA! Destro dai venti metri: conclusione a giro, Berisha si distende e riesce a deviare in corner. Una parata non semplice perché il pallone gli era rimbalzato proprio davanti.

32' BERISHA MIRACOLOSO SU BELOTTI! Il Gallo spara col sinistro in piena area su assist di tacco di Rincon, il portiere della Spal riesce incredibilmente a mettere in corner deviando col piede. Sembrava gol fatto!

42' PAREGGIO DELLA SPAL! STREFEZZA! Su un cross dalla destra Paloschi difende il pallone che arriva dalle parti di Strefezza, destro di prima intenzione e pallone che si infila nell'angolo opposto, imprendibile per Sirigu. Siamo 1-1!

46' pt. PETAGNA! Grande azione della SPAL che insiste: Petagna può sparare col destro dal limite, Sirigu si allunga e respinge in tuffo un pallone diretto nell'angolino basso alla sua destra.

56' ESPULSO BREMER! Il difensore strattona Petagna nel cerchio di centrocampo, secondo giallo per lui e inevitabile cartellino rosso. Torino in 10!

58' PETAGNA A UN PASSO DAL GOL! Controllo di petto su tocco di Valoti e sinistro diretto nell'angolino: palla che esce di poco, forse Sirigu non ci sarebbe arrivato. Trema il Torino.

81' GOL DELLA SPAL! PETAGNA! Tomovic tiene vivo un pallone sulla destra e scarica dietro per Valdifiori: cross perfetto a centro area dove l'attaccante, indisturbato, trafigge Sirigu con un colpo di testa comodo. SPAL in vantaggio!