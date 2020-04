Totti: "Inutile riprendere, senza tifosi che calcio è? Maradona il migliore di sempre"

In diretta Instagram con l'attore Salvatore Esposito, l'ex capitano della Roma sembra molto perplesso sulla possibilità di tornare in campo a breve.

In questo momento si deve pensare più alla salute che al pallone. Poi è normale che senza calcio e sport non ci possiamo stare, ma dobbiamo accantonare tutto. Anche perché dovremmo riprendere a giocare senza tifosi, senza poterci cambiare con i compagni di squadra, ognuno si fa la doccia e mangia nella sua camera. Ma che calcio è? Inutile riprendere tanto per riprendere

Così Francesco Totti nella sua diretta Instagram di oggi con l'attore Salvatore Esposito, protagonista di 'Gomorra', nei panni dell'intervistatore. "Si deve pensare più alla salute che al pallone in questo momento, per rispetto di chi non c'è più - dice ancora Totti -. La salute viene prima di tutto. Vorremmo che ci fosse lo sport, ma in questo momento va accantonato. Qualcuno dovrà decidere e aspettiamo il responso ma in questo momento, secondo me, le società dovrebbero scendere in piazza, solo che alcune vogliono continuare e i giocatori sono a disposizione delle società, se ti impongono qualcosa non puoi rifiutarti".

Serie A Totti: "Finché c'è Pallotta non torno alla Roma. Porto mio figlio e sto fuori, mi viene da piangere" 18/04/2020 A 17:07

Il Coronavirus

Poi l'ex fuoriclasse si sfoga sulla 'clausura' imposta dalle misure di prevenzione al Coronavirus: "Non ce la faccio più, speriamo di poter uscire presto perché sto impazzendo - dice Totti -. Speriamo che dal 4 maggio si possa di nuovo tornare a vivere con una parvenza di normalità".

Il lavoro da talent scout

"Sto cercando, valuto, mi informo, spero che questo nuovo lavoro mi porti a scoprire il nuovo Totti, il nuovo Cannavaro. L'occhio ce l'ho, mi basterebbe veramente poco". E aggiunge: "Se fossi oggi una società tornerei a puntare sul settore giovanile, bisogna dare la possibilità ai giovani italiani di realizzare il loro sogno. Nel mio nuovo lavoro punterò sui giovani, vorrei farli crescere, anche sbagliando".

Il calo dei cartellini

"Sembra che si ritorni un po' alla normalità, mi sembra anche una pazzia che un giocatore di 20 anni, per quanto Mbappé diventerà uno dei più forti al mondo, costi 200 milioni, è un'eresia. Gli ingaggi? Se ci sono questi soldi in giro è giusto che li guadagnino ma se si facesse un passo indietro sarebbe un bene. Io a 20 anni guadagnavo un millesimo di quello che guadagnano oggi".

"Il migliore di sempre? Maradona"

"La C non sta per capitano ma per calcio, quello è il calcio. L'ho sempre detto che è stato il migliore di sempre, è quello che ha significato tutto. Entrava in campo e si divertiva, era come se la palla cercasse lui. Un gemellaggio Roma-Napoli? Non sarebbe male, sarebbe una cosa bellissima tornare alle vecchie maniere".

Play Icon WATCH Dai 13 milioni di Maradona ai 222 milioni di € di Neymar, i trasferimenti più cari dal 1990 ad oggi 00:03:02

Nostalgia del passato

"Il calcio di prima era più bello di quello attuale, c'era più tecnica, respiravi un'aria diversa: c'erano fior fior di giocatori, incontravi squadre di bassa classifica ma avevano Baggio, Signori".

Play Icon WATCH "Ma tu sei matto!" Totti segna su punizione e i compagni di squadra impazziscono! 00:00:28

Serie A Roma: l’undici più forte di tutti i tempi. Da Totti a De Rossi, passando per Bruno Conti e Falcao 17/04/2020 A 10:51