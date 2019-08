Totti: "Juventus favorita, Fonseca? Stategli vicino; il derby? Potrei esserci all'Olimpico"

" La Juve è sempre la squadra da battere. E' forte come società e come gruppo, in tutto. Però quest'anno Inter e Napoli si sono rinforzate moltissimo e sono molto agguerrite. Le prime tre posizioni ormai sono fatte, Juve, Napoli e Inter. Si può andare dalla quarta alla settima, poi spero di sbagliarmi. Tutto può succedere però adesso come adesso è così "

È questo il giudizio di Francesco Totti, in un'intervista ai microfoni di Radio Radio, sulla lotta per lo scudetto. "I primi tre posti penso siano prenotati - ha aggiunto - Io in Nazionale? Mi fa piacere che Mancini, Gravina e Albertini mi abbiano aperto le porte. Tutti vorrebbero che andassi a lavorare lì, ma ora ho altri progetti e altre cose che preferisco valutare". A proposito della Roma, Totti dovrebbe essere in tribuna domenica per il derby.

" Potrei esserci, sarebbe la prima che non vedrei il derby dal vivo. Anche quando ero squalificato o infortunato ci sono sempre stato. La Lazio è un avversario temibile, è quadrata. Però per me sulla carta la Roma è molto più forte. Un consiglio a Fonseca? Di rimanere se stesso, di non sentire quello che succede fuori. Penso che i tifosi siano dalla sua parte, credo sia una grande persona e un grande allenatore. Bisogna stargli vicino "

Francesco Totti vede la Roma non più in là del quarto posto in campionato in questa stagione. "Penso che la squadra sia ancora da migliorare, non penso che questa sia la Roma che tutti vogliamo - ha proseguito - non è ancora al top, penso che i dirigenti in questi 3-4 giorni hanno ancora la possibilità di fare acquisti e cessioni, sperando che la Roma possa rientrare in quella zona Champions che tutti i tifosi sperano".

" Rimarrò nel mondo del calcio sicuramente, tra poco saprete quello che farò. Qualcosa farò, non nel mondo dello spettacolo perché non è il mio mondo "