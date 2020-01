Totti: "Oggi uno come me a 25 anni non sarebbe più nella Roma"

"Un Totti di 25 anni non giocherebbe alla Roma, lo avrebbero già comprato". Così Francesco Totti, ex capitano della Roma, nel corso di una intervista ai microfoni di DAZN in cui parla dei suoi programmi per il futuro.

" Totti non sarebbe alla Roma perché già l'avrebbe comprato qualcuno. Il calcio è cambiato, si farebbe fatica a rimanere così a lungo nella stessa squadra "

Dopo la breve parentesi da dirigente del club giallorosso, il Pupone si dedicherà all'attività di scopritore di talenti lavorando fra l'Italia e l'Inghilterra, ha spiegato Totti:

" Non mi vedo come procuratore, è ormai una parola del passato. Farei lo scouting dei giovani. Perlustro, vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente "