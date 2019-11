Tra auto, cinema e lusso: chi è Dan Friedkin, l'uomo che ambisce a comprare la Roma

Il gruppo texano Friedkin sembra intenzionato a fare sul serio e a entrare nel pacchetto azionario della Roma. Come semplice socio o - addirittura - come azionista di maggioranza. All'indiscrezione viene dato risalto sulle colonne di Tuttosport e de Il Messaggero. Secondo il quotidiano torinese l'affondo di Dan Friedkin, CEO di un impero da 4 miliardi di dollari che coinvolge oltre 5mila dipendenti, sarebbe partito a seguito dell'aumento di capitale della Roma avvenuto lo scorso 28 ottobre. Il 54enne statunitense, che secondo Forbes occupa la posizione numero 504 nella classifica degli uomini più ricchi al mondo, aveva già rifiutato l'invito di un anno fa ma ora sembra avere cambiato idea. Anzi, secondo quanto precisa Il Messaggero, alcuni emissari di Friedkin sarebbero sbarcati a Roma nei giorni scorsi per parlare con il presidente James Pallotta e iniziare a studiare i conti della Roma. La sensazione è che l'esito della trattativa possa dipendere anche dalle prospettive legate alla costruzione del nuovo stadio di proprietà.

Tutti gli affari di Friedkin

E sempre Il Messaggero fornisce un ritratto di Friedkin. Con un patrimonio personale stimato in 4,2 miliardi di dollari, l'uomo di affari statunitense ha costruito le proprie fortune con le automobili diventando concessionario esclusivo del marchio Toyota in oltre 150 concessionarie distribuite negli Stati Uniti, in particolare in Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma. Sposato con 4 figli, vanta anche una notevole esperienza nel mondo del cinema: è stato produttore esecutivo di The Square, film svedese Palma d'Oro a Cannes nel 2017, e di The Mule (diretto da Clint Eastwood). Il suo impero, come aggiunge Tuttosport, comprende anche i safari, i resort e più in generale il mondo del lusso.