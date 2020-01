Trauma distorsivo del ginocchio sinistro per Diawara: la Roma spera di evitare l'operazione

Ennesimo infortunio in casa Roma, con il ko di Amadou Diawara durante il match di Coppa Italia contro la Juventus. Il centrocampista guineano si è sottoposto questa mattina ad accertamenti al ginocchio sinistro a Villa Stuart, lo stesso ginocchio operato il 7 ottobre scorso per una lesione al menisco.

Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con interessamento del comparto esterno per il classe '97 giallorosso. Meno grave della lesione, ma Diawara è comunque a rischio operazione. Verranno svolte nuove visite a Villa Stuart per capire se si possa evitare l'operazione, in caso contrario il centrocampista rischia di stare fuori per 3 mesi. Restano a disposizione quindi solo due centrocampisti per Fonseca: Veretout e Cristante. Con Pellegrini e Gianluca Mancini adattabili sulla linea mediana...