Tre giornate a De Paul, nessuna sanzione invece per i cori contro Kessie e Lukaku

Tre giornate di stop per Rodrigo De Paul, mano pesante all'indirizzo del fantasista dell'Udinese. Lo ha deciso il giudice di Serie A, a margine degli incontri della terza giornata. Il giocatore, espulso nel match contro l'Inter, è stato sanzionato "per condotta violenta" e "per avere, al 36° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario", ovvero il nerazzurro Candreva. Un turno di stop, con ammenda di 2mila euro, per Dessena del Brescia "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Una giornata di squalifica per Calabria (Milan) e Stepinski (Verona). Ammonizione e ammenda di 2mila euro per Skov Olsen del Bologna, "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

La motivazione del giudice sportivo

" DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese): condotta violenta: per avere, al 36° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario. "

Sanzioni per i club

Per quello che riguarda i club, ammenda di 5mila euro al Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica semi piene anche in direzione degli stewards, senza colpirli". Ammonizione con diffida per l'Atalanta "per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Serie A, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto" e al Genoa "per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Serie A, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto".

Nessuna sanzione dunque per i cori contro Kessie al Bentegodi di Verona domenica sera e per quelli a Cagliari all'indirizzo di Romelu Lukaku della seconda giornata (dopo supplemento di indagine ultimato. Il giusice sportivo non ha segnalato alcunché nelle due circostanze.