Trent'anni fa ci lasciava Gaetano Scirea: perché è giusto e importante ricordarlo

Toccò a Sandro Ciotti, durante una puntata de La Domenica Sportiva, annunciare la scomparsa di Gaetano Scirea in diretta tv. Sono passati 30 anni da quel tragico 3 settembre 1989 quando il grande ex difensore della Juventus e della Nazionale campione del mondo a Spagna '82, che si era ritirato dal calcio da poco più di un anno, perse la vita a seguito di un tremendo incidente stradale in Polonia nei pressi della località di Babsk: si trovava lì in qualità di allenatore in seconda con il compito di visionare la squadra del Gornik Zabrze (futura avversaria della Juventus in Coppa Uefa) e stava viaggiando verso Varsavia da dove avrebbe dovuto prendere il volo di ritorno per Torino. Ricordare Gaetano Scirea è difficile e facile al tempo stesso. Difficile perché di lui, del suo modo di essere e di giocare si è detto - giustamente - già tutto. Facile perché Scirea ha rappresentato la storia della Juventus e del calcio italiano. Abbiamo provato a isolare 5 motivi per cui la sua figura va ricordata e trasmessa a chi non ha avuto la fortuna di vederlo giocare e sentirlo parlare.

1) Era un difensore-regista, un innovatore

Definire Gaetano Scirea un difensore sarebbe riduttivo. Scirea era un libero (uno dei più forti della storia del calcio), un giocatore moderno che si muoveva sul campo con una leggerezza e un'eleganza disarmanti. Ed era - soprattutto - un precursore, un innovatore. Le sue avanzate palla al piede dal limite della propria area fino alla trequarti avversaria erano diventate il suo marchio di fabbrica. Un esempio per tutti. Riguardate il gol di Tardelli a Spagna '82 in finale contro la Germania: è Scirea che fa partire l'azione, è Scirea che dialoga di tacco con Bergomi nel cuore dell'area tedesc ed è sempre Scirea a firmare l'assist. Era un libero, ma ragionava da trequartista, da regista puro.

2) Parlava poco, ma era un punto di riferimento

Mai una parola fuori posto, mai un'intervista sbagliata. Gaetano Scirea non sprecava una singola parola e non amava per nulla le telecamere e le luci dei riflettori. Eppure in campo tutti guardavano lui: il perfetto profilo di leader silenzioso. Insieme a Dino Zoff, Claudio Gentile e Antonio Cabrini aveva formato una delle linee difensive più forti di sempre. Lo stesso Zoff, in un'intervista rilasciata nel 2009 a La Repubblica, aveva espresso il concetto alla perfezione:

" Gaetano mi manca nel caos delle parole inutili, dei valori assurdi, delle menate, in questo frastuono di cose vecchie col vestito nuovo, come canta Guccini. Mi manca tanto il suo silenzio [Dino Zoff, La Repubblica 1 settembre 2009] "

3) Era un esempio di correttezza

In 624 presenze in gare ufficiali tra Serie A, Serie B, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa e Supercoppa Europea, Gaetano Scirea era riuscito a non rimediare nemmeno un cartellino rosso. Zero espulsioni. Un dato incredibile per uno che di professione faceva il difensore, ma decisamente più comprensibile se si osservava attentamente Scirea sul rettangolo di gioco: pulito negli interventi, bravissimo a temporeggiare lasciando sempre la prima mossa all'attaccante, mai azzardato negli anticipi.

4) Gaetano Scirea era un vincente

La sua prematura scomparsa tende a far passare in secondo piano la sua incredibile bacheca. Scirea non era solo un gentiluomo, una persona buona ed educata, ma era anche uno specialista delle vittorie. Il suo palmares è notevole: 7 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una coppa Uefa, una Coppa Intercontinentale con la Juventus e un Mondiale con la Nazionale. Scirea ha vinto tutto quello che c'era da vincere.

5) Scirea segnava gol pesanti

Il primo gol in Serie A di Scirea, in Catanzaro-Juventus 0-2 nella stagione 1976-77, dice tante cose del suo modo di giocare: un colpo di testa da attaccante consumato, in piena area, con il pallone spedito sotto la traversa. E attenzione: Scirea non era lì per caso, si era sganciato di proposito seguendo l'azione. Aveva il vizio (bellissimo per la Juventus) di segnare gol pesanti e di lasciare spesso il segno nei minuti finali: emblematiche le doppiette ad Ascoli nel 1979-80 per il definitivo 3-2 (i bianconeri perdevano 2-1 all'83'), nel derby vinto 4-2 contro il Torino nel 1981-82, o ancora la splendida rete del 2-1 contro la Roma nel 1982-83 (l'anno dello scudetto dei giallorossi di Niels Liedholm). Totale: 32 reti in 554 presenze con la Juventus, il quarto difensore più prolifico nella storia del club alle spalle di Cabrini, Cuccureddu e Chiellini.