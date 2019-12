Gigi Buffon, anni 41. Stefano Turati, anni 18. Nel settembre 2001, quando nacque il giovane portiere del Sassuolo, Buffon vantava 169 presenze in Serie A e aveva già esordito con la Juventus in campionato. Stefano Turati, portiere titolare della Primavera del Sassuolo da due stagioni, davanti alla Juventus avrà la sua prima chance tra i grandi. Un esordio da brividi.

Il classe 2001, nato a Milano con un passato nelle giovanili dell'Inter e poi tra le fila del Renate in Serie C, è il volto nuovo di questo lunch match. I due portieri sono nati a 8.621 giorni di distanza. Nella storia della Serie A mai si erano affrontati due portieri con tale differenza d'età: battuto il record di Antonioli-Leali in Cesena-Brescia 2011, 8.557 giorni.

L'estremo difensore dei bianconeri giocherà, invece, la sua 645esima partita di Serie A: è a -2 dal record di Paolo Maldini. Il ds neroverde Carnevali ha affermato:

" Abbiamo tanti giocatori importanti che purtroppo sono infortunati, dovremo avere pazienza per recuperarli. Non è un momento facile, mancano Consigli e anche il secondo portiere. Far esordire un ragazzino a Torino non sarà semplice, ma fa parte del gioco e dobbiamo prenderla con serenità "