Si comincia subito con il piatto più ricco: Juventus-Napoli, con Sarri che sfida il suo passato. È questo il primo big match della stagione, in programma alla 2a giornata, sabato 31 agosto alle 20:45. Poi toccherà al derby di Milano, anche quello in programma come anticipo del sabato (21 settembre), ma per vedere Milan-Inter bisognerà sintonizzarsi su DAZN. Inter-Juventus, invece, sarà in programma domenica 6 ottobre alle 20:45 e sarà visibile su Sky.

2a giornata andata

sabato 31 agosto, ore 20:45 Juventus-Napoli su Sky

4a giornata andata

sabato 21 settembre, ore 20:45 Milan-Inter su DAZN

7a giornata andata

domenica 6 ottobre, ore 20:45 Inter-Juventus su Sky

11a giornata andata

sabato 2 novembre, ore 20:45 Torino-Juventus su DAZN

domenica 3 novembre, ore 20:45 Roma-Napoli su Sky

12a giornata andata

domenica 10 novembre, ore 20:45 Juventus-Milan su Sky

13a giornata andata

domenica 24 novembre, ore 20:45 Milan-Napoli su Sky

15a giornata andata

sabato 7 dicembre, ore 20:45 Lazio-Juventus su DAZN

domenica 8 dicembre, ore 20:45 Inter-Roma su Sky

18a giornata andata

lunedì 6 gennaio, ore 20:45 Napoli-Inter su Sky

19a giornata andata

domenica 12 gennaio, ore 20:45 Roma-Juventus su Sky

2a giornata ritorno

domenica 26 gennaio, ore 20:45 Napoli-Juventus su Sky

4a giornata ritorno

domenica 9 febbraio, ore 20:45 Inter-Milan su Sky

7a giornata ritorno

domenica 1° marzo, ore 20:45 Juventus-Inter su Sky

11a giornata di ritorno

domenica 5 aprile, ore 20:45 Napoli-Roma su Sky

12a giornata ritorno

sabato 11 aprile, ore 20:45 Milan-Juventus su DAZN

13a giornata ritorno

domenica 19 aprile, ore 20:45 Napoli-Milan su Sky

15a giornata ritorno

domenica 26 aprile, ore 20:45 Roma-Inter su Sky

18a giornata ritorno

domenica 17 maggio, ore 20:45 Inter-Napoli su Sky

19a giornata ritorno

domenica 24 maggio, ore 20:45 Juventus-Roma su Sky