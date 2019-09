Basta un colpo di testa di Okaka per risvegliare l’Udinese da un torpore lungo 3 partite: contro Inter, Brescia e Verona, infatti, i bianconeri non erano mai riusciti a segnare e la classifica ne aveva risentito. Grazie al successo sul Bologna, Tudor si toglie dalla zona calda e si porta a -1 dai rossoblù a 7 punti.

Gli emiliani, sotto dalla mezz’ora del primo tempo, non riescono a trovare la forza per reagire, nonostante venga utilizzato tutto l’arsenale offensivo: Orsolini, Sansone, Soriano, Santander, Destro e Palacio non impensieriscono mai Musso che centra il secondo clean sheet” consecutivo. Un solo punto nelle ultime tre per la squadra di Mihajlovic suona già come un campanello dall'allarme.

La gioia di Stefano Okaka per il gol realizzato in Udinese-Bologna, Serie A 2019-2020, LaPresseLaPresse

Il tabellino

UDINESE-BOLOGNA 1-0 (primo tempo 1-0)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen (dal 76’ De Maio), Fofana (dall’83’ Walace), Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka (dal 63’ Lasagna), Nestorowski. All: Tudor

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili (dal 75’ Destro); Orsolini (dal 54’ Skov Olsen), Soriano, Sansone (dal 58’ Palacio); Santander. All: Mihajlovic



Arbitro: A. Giua (Sassari)

Gol: 27’ Okaka



Assist: Larsen



Ammoniti: Samir, Okaka, Soriano, Bani, Ekong, Skorupski, Nestorowski

Espulsi: Soriano

Note: Recupero: 1’ p.t., 5’ s.t.

La cronaca in 4 momenti chiave

8’ OCCASIONE PER l'UDINESE - Parata eccezionale di Skorupski sul colpo di testa di Nestorowski senza marcatura. Difesa degli emiliani ferma

27’ VANTAGGIO UDINESE - Bellissima azione dei bianconeri con Larsen che dalla sinistra lascia partire un cross molto interessante. In mezzo a staccare più in alto di tutti é Okaka, Skorupski non può nulla sulla sua incornata. Denswil e Medel principali colpevoli tra i difensori rossoblù

67’ OCCASIONE PER L’UDINESE - Ottimo impatto sulla partita di Lasagna che lascia partire un missile praticamente dalla linea di fondo: Skorupski c'è

[Al triplice fischio] - Soriano viene espulso da Giua per proteste

Il momento social del match

Anche a Udine si tifa per Sinisa...

Mvp

Okaka. Come Lukaku, esprime il suo meglio in area. La torsione sul gol è da applausi e il lavoro di protezione della palla pure. Rischia l'espulsione per doppio giallo dopo una gomitata ai limiti della regolarità sulla gola di Denswil

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Larsen. Attento in fase difensiva, generoso in attacco. Da un suo spunto nasce il vantaggio dei friulani, + 1 al Fanta.

Bocciato. Soriano. Non solo non combina nulla nei novanta minuti, ma si fa anche espellere a giochi fatti. Irritante