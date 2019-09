Udinese-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Tudor

Indisponibili: Ter Avest

Squalificati: De Paul

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Indisponibili: Danilo, Dijks

Squalificati: –

Statistiche Opta

L'ultimo pareggio in Serie A tra Bologna e Udinese risale al settembre 2013 - da allora sei successi bianconeri e tre emiliani.

L'Udinese ha vinto le ultime tre gare interne di Serie A contro il Bologna e non arriva a quattro di fila dal 2000.

L’Udinese non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di campionato, nonostante 27 tiri effettuati e ben 11 di questi nello specchio della porta: l’ultima volta che i bianconeri sono rimasti quattro gare di fila in A senza far gol risale al gennaio 1986.

Otto punti dopo le prime cinque partite di questa Serie A per il Bologna: solo una volta nelle precedenti 12 stagioni i rossoblù ne hanno raccolti di più a questo punto del campionato (nove nel 2016/17).

L’Udinese ha vinto tutte e quattro le ultime partite di Serie A giocate domenica alle ore 15, tre delle quali in casa (le ultime due con Tudor in panchina nello scorso campionato).

Il Bologna è la squadra che ha subito meno tiri in questo inizio di campionato: 48 conclusioni, 9.6 di media a partita.

Nessuna squadra ha calciato più rigori del Bologna in questo inizio di campionato (tre) - tuttavia quello di Sansone nell'ultimo turno contro il Genoa è stato il primo sbagliato dalla squadra emiliana nella competizione dal gennaio 2018.

Kevin Lasagna ha realizzato una sola rete nelle ultime 14 presenze in Serie A (1064 minuti in campo): in questo lasso temporale (dal 6-7 aprile in poi) nessun attaccante in Serie A ha giocato almeno 1000 minuti segnando meno del capitano dell’Udinese.

Il primo gol di Ignacio Pussetto in Serie A è arrivato proprio contro il Bologna, in una trasferta del settembre 2018: la squadra rossoblù è l’unica contro cui l’attaccante dell’Udinese abbia segnato più di una rete nel massimo campionato.

L’attaccante del Bologna Mattia Destro ha segnato sei gol contro l’Udinese in Serie A: contro nessuna squadra attualmente nel massimo campionato ha realizzato più reti.