In uno dei tanti prevedibili scontri salvezza che caratterizzano e caratterizzeranno fino alla fine il campionato, a volare è il Brescia. Le Rondinelle si impongono per 1-0 alla Dacia Arena grazie a una rete firmata nella ripresa da Romulo – con deviazione decisiva di De Maio – e infilano il dito nelle sempre più evidenti piaghe dell'Udinese, alla terza sconfitta consecutiva. Match bloccato, a causa della tensione e soprattutto dei problemi tecnici di entrambe le squadre, e deciso da un episodio: un destro apparentemente innocuo da fuori area, appunto, con sporcatura letale per Musso. Se l'Udinese prosegue la propria striscia negativa e i primi fantasmi si avvicinano alla panchina di Tudor, il Brescia e Corini respirano dopo due ko di fila: Cellino, almeno per il momento, può tranquillizzarsi. E martedì, contro la Juventus, può finalmente scoccare l'ora di Mario Balotelli.

Il tabellino

Udinese (3-4-2-1): Musso; Becão, De Maio, Samir; Larsen, Walace, Jajalo, Sema (86' Nestorovski); Fofana (67' Barak), Pussetto (67' Okaka); Lasagna. All. Tudor

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo (90' Zmrhal), Tonali, Bisoli; Spalek (76' Gastaldello); Ayé, Donnarumma (90' Matri). All. Corini

Arbitro: Paolo Valeri di Roma

Gol: 57' Romulo

Assist: -

Ammoniti: Mateju, Bisoli, Jajalo, Becão, Pussetto, Chancellor, Okaka, Ayé

Note: -

La cronaca in 6 momenti chiave

7' – Occasionissima per il Brescia: De Maio si addormenta, Donnarumma gli ruba palla davanti a Musso, che è bravissimo a respingere il tiro del bomber bresciano.

17' - Scatto in area di Fofana, servito da Pussetto, ma il suo sinistro quasi davanti a Joronen termina contro l'esterno della rete.

50' – Valeri assegna un rigore per uno sgambetto di Cistana su Pussetto, poi viene indotto dalla VAR a cambiare decisione: il fallo è avvenuto fuori area.

53' - Palla vagante nell'area friulana, sinistro piazzato sul secondo palo da Bisoli e gran riflesso di Musso, che respinge con una mano.

57' – GOL DEL BRESCIA. Avanzata fino al limite dell'area di Romulo, destro e deviazione decisiva di De Maio, che spiazza completamente Musso. 0-1.

74' – Tonali dalla bandierina, respinta della difesa di casa e gran destro al volo di Sabelli su cui Musso deve volare per deviare in angolo.

Una fase di Udinese-BresciaGetty Images

MVP

Tonali. Padrone del centrocampo. Con il passare dei minuti diminuisce la precisione nei passaggi, ma la sua utilità difensiva è indubitabile.

Fantacalcio

Promosso – Romulo. I gol del centrocampo sono sempre una manna per i fantacalcisti. Bravi se l'avete schierato.

Bocciato – Fofana. Un gol fallito nei pressi della porta, tanta lentezza, un modo di giocare che innervosisce il tifo friulano. Per lui pioveranno voti negativi.

Il momento social del match

No, Tonali a parte non è stata una gran partita...

Le pagelle

