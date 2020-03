Alla Dacia Arena va in scena non esattamente il migliore spot per la Serie A: stadio vuoto e nessun gol. Udinese e Fiorentina creano poco, si accontentano dello 0-0 e scalano un piccolo gradino in classifica, ma ora vedono più vicine Samp e Genoa e la zona retrocessione: i friulani, al quarto pari di fila e ormai lontani sette partite e quasi due mesi dall'ultimo successo, il 12 gennaio col Sassuolo, distano solo 3 punti dai rossoblù terzultimi, i viola 5.

Il tabellino

UDINESE-FIORENTINA 0-0 (primo tempo 0-0)

Udinese (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Jajalo (dal 70’ Fofana), Sema (dall’81’ Zeegelaar); De Paul; Okaka, Nestorovski (dal 60’ Lasagna). All. Gotti

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj (dall’87’ Pulgar), Duncan, Castrovilli, Igor (dal 72’ Cutrone); Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Ammoniti: Nestorovski, Sema (U)

La cronaca in 4 momenti chiave

16’ SINISTRO DI MANDRAGORA - L'Udinese ci prova con un missile dell'ex Crotone da fuori area: la palla fa la barba al palo

29’ OKAKA AD UN PASSO DAL VANTAGGIO - Mandragora disegna un crosso perfetto dalla destra, Okaka anticipa Caceres e chiude la girata di testa verso la porta: palla alta di pochissimo

40’ PALO CLAMOROSO DI MILENKOVIC - Missile del difensore serbo al volo dopo il rinvio maldestro di Nuytinck: legno pieno

71’ SUBITO OCCASIONE PER FOFANA - Lasagna serve il francese al centro dell'area di rigore, il neo-entrato spreca tutto sparando alto

Mvp

Rodrigo DE PAUL - L'argentino sale in cattedra nella ripresa, portando prima a spasso mezza difesa viola e poi sfiorando il vantaggio con una gran botta a fil di palo. Altre due occasioni prima di spegnersi nel finale

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Martin CACERES - Il migliore dei suoi: anticipi puntuali e personalità strabordante. Promosso a pieni voti

Bocciato. Milan BADELJ - Perde una quantità spropositata di palloni, un ritorno da titolare amaro

Il momento social del match