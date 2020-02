Udinese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Zeegelaar; De Paul; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Sema, De Maio, Prodl

Squalificati:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Indisponibili: Ribery, Kouamé

Squalificati: Dalbert

Statistiche Opta

L’Udinese non strappa i tre punti in Serie A alla Fiorentina dall’aprile 2016; da allora, due pareggi e ben cinque sconfitte per i friulani, compresa quella di misura subita nel match d’andata.

Diversa la musica in Friuli, dove la Fiorentina ha espugnato la Dacia Arena solo una volta nelle ultime nove trasferte (3N, 5P), nell’aprile 2018; quella fu anche l’unica sfida del parziale in cui i bianconeri non trovarono il gol.

L’Udinese è reduce da tre pareggi in campionato; gli uomini di Luca Gotti non infilano quattro segni ‘X’ in Serie A dal novembre 2012, con Francesco Guidolin in panchina.

L’Udinese targata Luca Gotti è rimasta a secco di gol in tre delle sei gare casalinghe di questo campionato: tante quante quelle interne della gestione Tudor-Nicola messe assieme (in 19 partite).

La Fiorentina si è aggiudicata l’ultima trasferta di Serie A sul campo della Sampdoria, ma non vince due gare esterne consecutive nel massimo torneo da aprile 2018 (tre in quell’occasione).

29 punti in classifica per la Fiorentina dopo 25 match di Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria, solo due volte la Viola ne ha contati meno a questo punto della stagione: nel 2004/05 (da neopromossa, 17° posto finale) e nel 2001/02, anno della retrocessione.

Nel 2020, l’Udinese è la squadra che in percentuale (50%) ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di partita (quattro su otto), mentre la Fiorentina quella che in percentuale (50%) ne ha subiti di più (quattro su otto) nello stesso intervallo temporale.

Considerando gli ultimi 10 gol subiti sia dalla Fiorentina che dall’Udinese nel torneo in corso, ben l’85% del totale è stato incassato nei secondi tempi: nove per i toscani, otto per i friulani.

Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei propri gol nei primi 45’ di gioco, soltanto Alejandro Gómez (sei) ne conta più di Stefano Okaka dell’Udinese (cinque) in questo campionato.

Dusan Vlahovic (2000) e Federico Chiesa (ottobre 1997) della Fiorentina sono i due giocatori più giovani ad aver realizzato almeno sei reti nella Serie A in corso.