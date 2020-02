Ci pensa ancora una volta il gigante di Anversa. Nel giorno del debutto in Serie A di Mr. 62 assist in Premier League, Christian Eriksen, la copertina se la prende Romelu Lukaku. Il belga diventa il primo attaccante dell’era dei tre punti a segnare 12 gol nelle prime 11 trasferte in campionato. Un mostro che trascina l’Inter fuori dalle sabbie mobili di gennaio e rilancia la banda di Conte nel due/triello per lo Scudetto.

Bastano sei minuti all’ex bomber dello United per archiviare la pratica Udinese: l’allenatore nerazzurro intorno all’ora di gioco decide di cambiare le carte in tavola inserendo Brozovic e Sanchez al posto di uno sbiadito Eriksen e di un impreciso Esposito. L’Inter mette la freccia: il croato detta i tempi, il Nino Maravilla taglia in due la difesa friulana. Ed ecco l’uno-due di Romelu: prima al 64’ con un piazzato, preso in prestito dallo snooker, sotto le gambe di Musso poi al 70‘ con la freddezza dal dischetto, dopo il fischio guadagnato proprio dall’ex Udinese in area di rigore. Conte tira un sospiro di sollievo dopo le scorribande di Fofana nel primo tempo che avevano creato scompiglio alla retroguardia e impensierito Padelli, un altro alla prima titolare con la maglia nerazzurra. L’Inter, a -3 dalla vetta, è pronto per il filotto Milan-Napoli-Lazio in una settimana.

Lukaku - Udinese-Inter - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

Il tabellino

UDINESE-INTER 2-0 (primo tempo 0-0)

Udinese (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck (dal 71’ Jajalo); Stryger Larsen, S.Fofana, Mandragora, de Paul, Sema (dal 71’ Zeegelaar); Lasagna, Okaka. All. Gotti

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses (dall’82’ D’Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (dal 57’ Brozovic), A.Young; Esposito (dal 58’ Sanchez), Lukaku. All. Conte

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)

Gol: 64’, 70’ (R) Lukaku,

Assist: Barella

Ammoniti: Stryger Larsen, Lasagna (U), Barella, Bastoni (I)



La cronaca in 5 momenti chiave

1’ CI PROVA SUBITO ESPOSITO - Il classe 2002 impegna i guantoni di Musso dai trenta metri: palla in angolo

19’ VECINO VICINO ALL'1-0 - Moses crossa forte al centro dell'area di rigore, l'uruguagio si smarca e cerca la deviazione col... ginocchio. Palla fuori

47’ CHE OCCASIONE PER L'INTER - Young vola sulla sinistra e prova la conclusione diagonale: il tiro, potente, viene neutralizzato da Musso che però smanaccia sui piedi di Esposito. Il baby talento colpisce male e restituisce il pallone al portiere dell'Udinese

64’ VANTAGGIO DELL'INTER - Ci pensa ancora Lukaku! Barella gira per il belga che, defilato sulla destra, sfida Nuytinck e batte Musso sotto le gambe con un tiro preciso rasoterra. Numeri da capogiro per Lukaku in trasferta: il belga è il primo giocatore in Serie A a segnare 11 reti nelle sue prime 11 partite fuori casa

70’ RADDOPPIO DELL'INTER - Sanchez, tutto solo in area di rigore, viene travolto da Musso in uscita bassa. Per Di Bello è rigore. Lukaku spiazza Musso e segna il suo 16° gol in campionato

Il momento social del match