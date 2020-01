Udinese-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Luca Gotti

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Probabili formazioni e statistiche

Udinese-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Udinese-Inter, in programma domenica 2 febbraio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Ultimi 5 risultati dell'Udinese

Parma-Udinese 2-0 (19' Gagliolo, 34' Kulusevski)

Milan-Udinese 3-2 (6' Stryger Larsen, 48' Rebic, 72' Theo Hernandez, 85' Lasagna, 93' Rebic)

Juventus-Udinese 4-0 (16' Higuain, 26' rig., 58' Dybala, 61' Douglas Costa)

Udinese-Sassuolo 3-0 (14' Okaka, 68' Sema, 91' De Paul)

Lecce -Udinese 0-1 (88' De Paul)

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Fiorentina 2-1 (44' Candreva, 60' Caceres, 67' Barella)

Inter- Cagliari 1-1 (29' Lautaro Martinez, 78' Nainggolan)

Lecce-Inter 1-1 (72' Bastoni, 77' Mancosu)

Inter-Cagliari 4-1 (1' Lukaku, 22' Borja Valero, 49' Lukaku, 73' Oliva, 81' Ranocchia)

Inter-Atalanta 1-1 (4' Lautaro Martinez, 75' Gosens)

Approfondimenti e dichiarazioni

Udinese-Inter: informazioni

22a giornata | Serie A - Tutte le news del campionato italiano

Data, orario e luogo: domenica 2 febbraio, ore 20.45 | Dacia Arena, Udine