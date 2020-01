Udinese-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Samir

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Squalificati: Lautaro Martinez, Berni

Indisponibili: Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Asamoah

Statistiche Opta

L’Inter ha superato l’Udinese in otto degli ultimi 10 precedenti di Serie A (1N, 1P); i bianconeri sono infatti i più battuti dalla squadra lombarda dall’inizio del 2015.

Con le quattro clean sheet consecutive in campionato contro l’Udinese, l’Inter è la squadra che ha tenuto la porta inviolata in più occasioni contro una singola avversaria dall’inizio del 2018 in Serie A.

Tra le squadre affrontate più di una volta in casa dal 2013/14, l’Inter è una delle tre, insieme a Lazio e Juventus, contro cui l’Udinese non ha ottenuto neanche un successo interno in Serie A nel periodo (1N, 5P).

Nonostante sia la squadra che ha guadagnato in percentuale più punti in casa in questa Serie A (71% - 17 su 24), l'Udinese ha il secondo peggior attacco in incontri casalinghi nel torneo in corso (10, dietro solo la SPAL con nove).

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo due squadre hanno ottenuto più punti dell’Inter 2019/20 nelle prime 10 trasferte stagionali di Serie A (26): il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19 (28 in entrambi i casi).

L’Udinese è la squadra che in percentuale ha realizzato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato (7/19 - 37%), oltre ad essere quella che ha subito meno reti in percentuale nella stessa frazione di gioco (3/33 - 9%).

L’Udinese non ha ancora perso alla Dacia Arena in campionato con Luca Gotti alla guida (2V, 2N): l’ultimo allenatore dei friulani a rimanere imbattuto nelle prime cinque partite interne in Serie A è stato Andrea Stramaccioni nel 2014.

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna, che ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato contro l’Inter (nel gennaio 2016 con il Carpi), ha messo a referto due marcature nelle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato squadre nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è il primo giocatore a segnare 10 reti nelle prime 10 trasferte in assoluto giocate in Serie A dai tempi di Andriy Shevchenko: nell’era dei tre punti a vittoria nessuno è riuscito a vantare più di 10 marcature nelle prime 11.

Dal suo esordio in Premier League nel settembre 2013, il nuovo acquisto dell’Inter Christian Eriksen è il giocatore che ha servito più assist (62) e creato più occasioni nel campionato inglese (571).