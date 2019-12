Brodino caldo. Difficile interpretare in maniera diversa l'1-1 strappato con le unghie e con i denti dal Napoli di Ancelotti alla Dacia Arena contro una compattisima Udinese disposta in campo sapientemente da Gotti. Il digiuno di vittorie, dunque, prosegue: zero successi nelle ultime sette giornate per un Napoli molto vicino al baratro questa sera. In Champions League la prova del nove: martedì sera non si faranno prigionieri contro il Genk. E il destino di Ancelotti passerà inevitabilmente da lì...

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (74’ Pussetto), Fofana, Mandragora, De Paul (84’ Barak), Larsen; Lasagna (90’ Becao), Okaka

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (46’ Llorente); Mertens, Lozano (62’ Younes)

Gol: 32’ Lasagna; 69’ Zielinski

Assist: Fofana

Ammoniti: De Paul, Fofana, Okaka; Callejon, Mertens, Mario Rui Espulsi: Maksimovic (dalla panchina)

La cronaca in 6 momenti chiave

Minuto 32: GOL! LASAGNA! Destro in corsa preciso a tu per tu con Meret. Assist fantastico di FOFANA! Il quale si fa tutto il campo e serve il filtrante perfetto per il compagno... Difesa del Napoli inerme.

Minuto 41: MARIO RUI!! Il cross dalla sinistra è ficcante ma nessun attaccante riesce a intervenire! Fotografia del primo tempo partenopeo.

Minuto 70: GOOOL!! ZIELINSKI!!! Sinistro radente a giro che sorprende Musso!! Non c'è assist, anche se Mertens partecipa all’azione borseggiando il pallone a Mandragora!! 1-1!!

Minuto 72: MERTENS!! DESTRO APPENA A LATO! Il Napoli ci crede!

Minuto 78: MUSSO!! Si salva su colpo di testa di LLORENTE!!! Gran cross di DI LORENZO!!!

Minuto 82: YOUNES!!! Tiro, deviato, che si spegne appena oltre la traversa!!!

Il momento social

MVP

Kevin Lasagna, che fa un figurone al cospetto dei due centraloni del Napoli Koulibaly e Manolas: regala sempre profondità alla squadra ed è freddo davanti a Meret nel momento più propizione.

Fantacalcio

Promosso

Seko Fofana, in versione uomo assist questa sera: davvero poderosa la sua progressione palla al piede seguita dal filtrante in stile playstation per Lasagna. Applausi.

Bocciato

Lorenzo Insigne , il peggiore in campo alla Dacia Arena e simbolo della disastrosa recita partenopea nella prima frazione di Udine. Netto passo indietro rispetto alla performance di Udine.