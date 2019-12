Udinese-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Larsen; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Sema

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Llorente, Lozano. All.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Allan, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Tonelli

Statistiche OPTA

Napoli e Udinese non pareggiano in Serie A dall'aprile 2014 (1-1): da allora due successi bianconeri e otto partenopei (inclusi tutti i sei più recenti).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese con un punteggio complessivo di 6-1: ha tenuto la porta inviolata nelle due più recenti.

Tre pareggi e una sconfitta per il Napoli nelle ultime quattro trasferte di campionato: è da aprile 2010 (cinque), con Walter Mazzarri, che non registra una serie più lunga di incontri esterni consecutivi senza successi in una singola stagione in Serie A.

Questa è solo la seconda stagione nell’era dei tre punti a vittoria in cui l’Udinese ottiene 14 o meno punti nelle prime 14 gare stagionali in Serie A; la precedente è stata proprio nello scorso campionato, torneo che concluse in 12ª posizione.

La Dacia Arena è lo stadio che ha visto meno reti in questa Serie A: 12, appena quattro di questi segnati dall’Udinese, otto subiti dalla squadra friulana.

Solo il Bologna (10) ha perso più punti da situazioni di vantaggio di Udinese e Napoli (entrambe a nove) in questa Serie A.

Il Napoli di Ancelotti non vince da sei incontri di campionato (4N, 2P): nella sua carriera da allenatore, solo una volta l’attuale tecnico dei partenopei ha registrato una serie più lunga senza successi nei Top-5 campionati europei (otto nel 1996/97, sulla panchina del Parma).

Il giocatore dell’Udinese Rodrigo de Paul ha segnato appena un gol in 11 presenze in questa Serie A: dopo lo stesso numero di partite giocate nello scorso campionato era a quota cinque.

Il difensore del Napoli Kostas Manolas ha vinto tutte e nove le sfide di Serie A contro l’Udinese: tra i giocatori in attività, solo Zlatan Ibrahimovic ha giocato più partite contro una singola squadra nella competizione registrando il 100% di successi (11 vittorie in 11 incontri contro il Siena).

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte attiva a cinque reti nelle sue ultime due sfide di Serie A contro l’Udinese (due gol, tre assist), entrambe nel 2018/19: nessun giocatore ha partecipato attivamente a più marcature contro una singola squadra nello scorso campionato.