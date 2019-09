Importante vittoria del Parma, la prima in questa nuova stagione. Primi tre punti per la squadra di D'Aversa, che batte in trasferta alla Dacia Arena l'Udinese di Tudor.

Una partita strana, un risultato forse anche bugiardo. Si perché in fin dei conti i padroni di casa giocano un'ottima gara. Lasagna e De Paul fanno il loro in attacco, mettendo in più occasioni in difficoltà Sepe.

Ma questo è un Parma che sa soffrire, ma sa anche attaccare e segnare, soprattutto sa capitalizzare al meglio le occasioni avute. E così Gervingo e compagni vincono 3-1, sbancando la Dacia Arena esattamente come lo scorso anno.

Tudor incassa quindi la prima sconfitta. In verità non c'è nessun campanello d'allarme, nessun passo indietro rispetto al successo contro il Milan. La sua Udinese gioca bene, oggi gli è mancata un po' di concretezza.

Grandi sorrisi invece dalle parti dei crociati. Dopo la sconfitta contro la Juve, il Parma riacquisisce subito entusiasmo e può ringraziare i suoi attaccanti, sempre efficaci davanti alla porta.

Tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger (dal 79' Teodorczyk) , Mandragora (dal 54' Fofana), Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Nestoroski (dal 68' Pussetto). All. Tudor

Parma (4-3-3): : Sepe; Laurini (dal 69' Pezzella), Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Grassi (dal 63' Kucka), Barillà; Gervinho, Inglese (dall'82' Cornelius), Kulusevki. All. D'Aversa

GOL: Lasagna (U), Gervinho (P), Gagliolo (P), Inglese (P),

ASSIST: Kulusevski (P), Kulusevski (P), Gervinho (P),

AMMONITI: Grassi (P), Hernani (P), Teodorczyk (U),

ESPULSI: nessuno

ARBITRO: Piccinini.

La cronaca in 10 punti chiave

16' CHE CONTROPIEDE DI LASAGNA - Udinese avanti 1-0: Sbaglia Iacoponi l'intervento, Lasagna si invola verso la porta e trafigge Sepe con un gran diagonale.

22' DOPPIO MIRACOLO DI SEPE - Ancora in ripartenza l'Udinese fa paura al Parma: mischia in area, palla sul destro di Lasagna ma Sepe è bravissimo a respingere. Sulla respinta arriva De Paul che ribadisce in porta, ma è ancora super Sepe.

29' SQUILLO DI NESTOROVSKI - Mandragora sulla destra mette un cross perfetto per l'attaccante che gira bene in porta liberissimo, ma non trova lo specchio di testa per un soffio.

42' PAREGGIA IL PARMA - Kulusevski la passa dentro a Gervinho che davanti al portiere non sbaglia. Un lampo del Parma in mezzo al nulla.

48' BOTTA DI DE PAUL - Facile e centrale tra le braccia di Sepe

50' DESTRO DI NESTOROVSKI - Ancora l'Udinese con il suo attaccante, che si gira in area e conclude di destro, bloccato da Sepe.

58' PARMA AVANTI - Gervinho ruba palla a centrocampo, gira a destra per Kulusevski che crossa per l'inserimento di Gagliolo che di testa la mette nell'angolino basso.

74' INGLESE PER IL 3-1 PARMA - Contropiede perfetto del Parma con Inglese che serve Gervinho. L'ivoriano salta un giocatore, la rimette dentro per Bobby che segna.

83' SEPE SALVA SU PUSSETTO - Cross di De Paul per l'inserimento di Pussetto, colpo di testa ma Sepe è bravo e mette in corner.

91' DE PAUL DI CONTROBALZO - Bel cross dalla destra per Rodrigo che colpisce perfettamente. ma il suo diagonale sfiora il palo-

MVP

GERVINHO: Croce e delizia di questo Parma. A tratti è irritante con la sua voglia di fare sempre tutto da solo. Ma quando parte fa sempre paura. Bravo ad inserirsi nel primo gol, superbo in occasione dell'assist per Bobby English.

Fantacalcio

Promosso

Rodrigo DE PAUL: Nonostante le tante chiacchiere di questi giorni, gioca una signora partita a tutto campo. Gli manca solo il gol che meriterebbe a più riprese.

Bocciato

Simone IACOPONI: Deve ringraziare Bruno Alves che in tante occasioni mette una pezza. Sbaglia tutto in occasione del primo gol, Lasagna lo salta come un birillo.

Le pagelle

