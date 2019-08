Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Fofanà, Sema; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: ter Avest

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Statistiche Opta

Dopo essere rimasta imbattuta in quattro partite di fila contro il Parma, tra il 2012 e il 2013, l'Udinese ha perso tre delle ultime cinque sfide contro gli emiliani in Serie A (1V, 1N).

Il Parma ha vinto l’ultima trasferta di Serie A contro l’Udinese: i gialloblù non arrivano a due successi di fila nella competizione contro i friulani dal 2001.

Includendo lo scorso campionato, l'Udinese è imbattuto in casa, in Serie A, da nove partite (6V, 3N): l'ultima squadra a passare alla Dacia Arena è stata proprio il Parma (2-1 nel gennaio 2019).

Il Parma ha vinto soltanto una delle ultime 12 partite in Serie A (1-0 in casa vs Fiorentina; 5N, 6P). In trasferta, i crociati non vincono da nove turni, l'ultima volta proprio a Udine.

Il Parma ha vinto otto duelli aerei in questo campionato: meno di qualsiasi altra squadra nel torneo.

Tra le squadre che partecipano a questa Serie A, l’Udinese è quella che nelle ultime tre stagioni (dal 2017/18) ha perso più partite interne nella competizione (17).

L’ultima volta che l’Udinese ha vinto le prime due partite nel massimo torneo risale al campionato 2011/12 (in quel caso furono seconda e terza giornata, perché la prima venne rinviata a dicembre).

Igor Tudor ha vinto otto gare su 16 da allenatore dell'Udinese in Serie A, mantenendo una media punti di 1.75 a partita: meglio di qualsiasi altro tecnico bianconero nel massimo campionato.

Giuseppe Pezzella e Jens Stryger Larsen hanno effettuato sette cross a testa nella prima giornata di Serie A: soltanto Suso ne ha collezionati di più (otto).

L’attaccante del Parma, Roberto Inglese, ha segnato quattro gol (in sette confronti) contro l’Udinese in Serie A; a nessuna squadra ne ha rifilati di più – due di queste reti sono arrivate con la maglia del Parma nello scorso campionato.