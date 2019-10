Il trionfo giallorosso, lo sconforto bianconero. La serata della Dacia Arena catapulta la Roma in zona Champions con una prova di forza e di maturità, figlia di un’ottima condizione fisica. L’espulsione generosa” di Fazio al 33’ non fa altro che creare nuovi stimoli negli uomini di Fonseca che al vantaggio iniziale di Zaniolo (al terzo gol consecutivo dopo Monchengladbach e Milan), aggiungono la prima gioia italiana di Smalling, il colpo di biliardo di Kluivert e il tiro dal dischetto di Kolarov. Il tris dell’olandese è il manifesto del gioco del tecnico portoghese: velocità, 6 passaggi totali e Pastore che spacca in due la difesa avversaria. La sensazione è che dalle parti di Trigoria il meglio debba ancora venire, considerando i tanti infortunati fermi ai box.

Dall’altra parte l’Udinese, miglior retroguardia nelle prime 8 giornate, deve fare i conti con un crollo difensivo pesantissimo: 11 gol subiti in quattro giorni da incubo con Atalanta e Roma. De Paul non decolla e l’attacco fatica a creare pericoli. I prossimi tre appuntamenti con Genoa, Spal e Samp saranno già decisivi in chiave salvezza.



La cronaca in 6 momenti chiave

10’ OCCASIONE PER LA ROMA! Gesto tecnico splendido di Pastore che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce al volo la palla e fa la barba al palo. Musso osserva la palla spegnersi sul fondo

14’ VANTAGGIO DELLA ROMA - Implacabile Zaniolo che approfitta dell'erroraccio di Samir in chiusura e trafigge Musso con un tunnel in mezzo alle gambe. Terzo gol consecutivo del giovane talento giallorosso tra Serie A ed Europa League. Azione innescata dal solito Kolarov

33’ ESPULSIONE DI FAZIO – Colpo di scena della gara. Ripartenza fulminea di Okaka che spalla contro spalla con Fazio cade a terra al limite dell'area. Per Irrati è rosso diretto per chiara occasione da gol, il Var conferma la decisione del fischietto. Mischia furibonda dei giallorossi che devono giocare più di un'ora in inferiorità numerica

51’ RADDOPPIO DELLA ROMA - Tap-in facile facile di Smalling a porta vuota dopo il rimpallo su Lasagna sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Primo gol "italiano" per il difensore inglese. Udinese ora sotto di due reti

54’ TRIS DELLA ROMA – Che azione dei giallorossi in contropiede! Pastore taglia in due la difesa friulana e serve Kluivert sulla sinistra: il talento olandese stoppa, sterza bevendosi Troost-Ekong e lascia partire un colpo da biliardo che colpisce il pallo e si insacca in rete. Musso non può nulla. Udinese k.o.

63’ POKER DELLA ROMA - Fallo di mano netto di Becao in area di rigore: il difensore brasiliano allarga tantissimo in braccio per proteggere la palla da Kluivert. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Kolarov spiazza Musso, quarto centro per il serbo in questo campionato

Nicolò Zaniolo esulta per lo 0-1 contro l'UdineseGetty Images

MVP

Javier PASTORE - Un missile al volo al 10' di pura coordinazione è solo l'antipasto di una serata magica per il Flaco. Tecnica e qualità a servizio della squadra mixate (finalmente!) ad una condizione fisica inviadiabile. La sua percussione centrale e l'assist a Kluivert nel terzo gol sono da far vedere e rivedere in tutte le scuole calcio

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Nicolò ZANIOLO - Momento d'oro dell'enfant prodige giallorosso. Terzo gol decisivo nelle ultime tre e un'altra prestazione di spessore con pochissimi errori. Sfiora un paio di volte la doppietta

Bocciato. SAMIR - Pronti-via, il suo errore sul gol di Zaniolo è imperdonabile. Senza quella disattenzione probabilmente la partita avrebbe preso binari diversi. Altre amnesie sparse per i novanta

Il momento social del match

Il tabellino

UDINESE-ROMA 0-4 (primo tempo 0-1)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (dal 54’ Nestorovski), Mandragora (dal 46’ Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna (dal 79’ Pussetto), Okaka. All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (dal 78’ Florenzi), Pastore (dal 70’ Cetin), Kluivert (dal 72’ Perotti); Dzeko. All. Fonseca



Arbitro: Massimiliano Irrati (Firenze)

Gol: 14’ Zaniolo, 51’ Smalling, 54’ Kluivert, 64’ Kolarov (rig)



Assist: Kolarov, Pastore



Ammoniti: Mancini, Dzeko (R) Okaka, Jajalo, Barak, De Paul (U)



Espulsi: Fazio

Note: 20.000 spettatori