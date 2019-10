Udinese-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, De Paul, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Nestorovski. All.: Tudor.

Indisponibili: Larsen

Squalificati: Opoku

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Pastore (Perotti), Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta, Diawara, Cristante, Kalinic, Mkhitaryan, Spinazzola

Squalificati:

Statistiche Opta

Roma e Udinese non pareggiano in Serie A dal marzo 2013: da allora 11 successi giallorossi e uno bianconero.

L'Udinese ha segnato solo due gol nelle ultime sei partite interne di Serie A contro la Roma, parziale in cui ha registrato ben cinque sconfitte (1V).

Udinese e Roma si sono incontrate cinque volte di mercoledì in Serie A: bilancio in equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio.

L’Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare giocate di mercoledì in Serie A; in questo parziale, ha incontrato tre volte una squadra romana, la Lazio, uscendo sempre sconfitta.

Dal ritorno di Igor Tudor in panchina il 20 marzo 2019, l’Udinese ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle 10 gare casalinghe di Serie A, nessuna squadra ha fatto meglio in questo periodo.

L'Udinese ha subito sette reti nell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta: una in più di quelle incassate in tutte le precedenti otto partite stagionali in Serie A (sei).

Udinese e Roma sono due delle tre squadre ad aver segnato meno reti negli ultimi 30 minuti di gioco nelle prime nove giornate di questa Serie A (solo uno, come il Brescia).

Tra i giocatori nati dopo l’1/1/1998, Nicolò Zaniolo (classe 1999) è il centrocampista che ha segnato più gol nelle ultime due stagioni in Serie A: cinque centri per il giocatore della Roma.

Stefano Okaka ha esordito nella massima serie con la maglia della Roma (dicembre 2005), oltre ad aver trovato in giallorosso la sua prima rete nella competizione (settembre 2006).

Da gennaio 2017, l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha giocato tre gare esterne di Serie A contro l’Udinese, rimanendo a secco di gol: contro nessuna squadra ha giocato più volte in trasferta in questo periodo senza segnare neanche una rete.