Okaka, Sema, De Paul: l'Udinese asfalta 3-0 un Sassuolo pieno di assenze, che tra inforuni e squalifiche deve fare a meno di vari Berardi, Locatelli, Chiriches, Defrel e Marlon. I neroverdi, però, neanche ci provano e vengono travolti - in una gara correttissima, senza neanche un'ammonizione - dallo strapotere fisico e caratteriale dei padroni di casa di mister Gotti, che ottengono la quarta vittoria consecutiva e volano a 24 punti in graduatoria generale. Certamente un ottimo bottino al termine di un girone di andata, che il Sassuolo chiude in vece a 19 punti: De Zerbi, ora, deve pensare solamente a salvarsi.

Il tabellino

UDINESE-SASSUOLO 3-0

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora (75' Jajalo), De Paul, Sema; Okaka (85' Teodorczyk), Lasagna (62' Pussetto). All.: Gotti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75' Müldür), Ferrari, Romagna, Rogério (86' Kyriakopoulos); Magnanelli, Obiang; Traoré, Djuricic (69' Raspadori), Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo.

Gol: 14' Okaka (U), 68' Sema (U), 91' De Paul (U).

Assist: Mandragora (U, 1-0), Fofana (U, 2-0), Fofana (U, 3-0).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: -.

La cronaca della partita in 17 momenti chiave

6' - LASAGNA SALUTA TUTTI E PARTE IN CONTROPIEDE! Consigli respinge in uscita: Udinese vicinissima alla rete del vantaggio.

7' - PALLA TAGLIATA DI DE PAUL DALLA BANDIERINA! Sia Nuytinck che Okaka mancano la deviazione vincente da zero metri: ancora Udinese...

8' - OKAKA SFIORA NUOVAMENTE IL VANTAGGIO! Angolo di Mandragora dalla sponda opposta e colpo di testa di Okaka con pallone che sfiora la traversa.

13' - PALO DEL SASSUOLO! Conclusione in scivolata in area da parte di Traoré dopo un controllo errato di Caputo: palla colpita di punta e che, rasoterra, va a scheggiare il legno alla sinistra di Musso.

14' - GOL DELL'UDINESE CON OKAKA! Colpo di testa vincente con palla che si insacca sotto la traversa: scambio corto dalla bandierina De Paul-Mandragora, cross in mezzo dalla sinistra e torre vincente del numero 7 bianconero. Rete confermata anche dopo il check alla VAR, in cui si valutava un eventuale "blocco" in area di Rodrigo Becão su Ferrari.

22' - DE PAUL! Ben innescato a metà campo da Fofana, l'argentino dribbla tutti e, con Consigli in uscita, prova uno spettacolare pallonetto con palla di poco a lato.

23' - POTENTE DESTRO DA FUORI DI TRAORE! Palla che incontra una deviazione (di Nuytinck) e finisce in calcio d'angolo: ecco la reazione del Sassuolo.

26' - MIRACOLO DI CONSIGLI SU MANDRAGORA! Palla rimessa al centro da Sema e inserimento del numero 38 bianconero, il cui mancino ravvicinato viene respinto dal portiere neroverde.

44' - ANCORA BOGA PER IL SASSUOLO! Conclusione dal limite su palla sporca: palla che esce di poco dal bersaglio grosso.

49' - INCREDIBILE PARATA DI MUSSO! Caputo manda al tiro Traoré, il cui destro potente sul primo palo, viene respinto in corner con un tuffo felino dal portiere argentino dell'Udinese.

61' - BOLIDE DALLA DISTANZA DI BOGA! Ancora una volta, Musso va a toglierla dall'angolino. La conclusione del giocatore sassolese era arrivata al termine di una splendida azione manovrata da parte dei giocatori neroverdi.

68' - GOL DELL'UDINESE CON SEMA! Grandissima ripartenza di Fofana, che invece di tirare cede palla all'esterno sinistro svedese, il cui mancino rasoterra in diagonale, sbatte sul palo e termina in fondo al sacco: 2-0!

77' - FOFANA! Destro da fuori area potentissimo: Consigli la sfiora alta sopra la traversa.

84' - ATTENZIONE A TRAORE! Sulla destra, ben imbeccato a fondo campo dal neoentrato Müldür, l'ex Empoli "fa la barba" al palo più distante.

88' - CI PROVA ANCHE KYRIAKOPOULOS! Mancino potentissimo sul primo palo e respinto in corner, con grande riflesso, da Musso.

90'+1 - GOL DELL'UDINESE CON DE PAUL! Il talento argentino, per la prima volta, a segno in tre partite consecutive in Serie A: contropiede di Fofana, che cede proprio per il numero 10 bianconero, il quale fa secco Consigli, senza possibilità di replica: 3-0!

90'+4 - VUOLE ANDARE A SEGNO ANCHE TEODORCZYK! Sinistro rasoterra in area del neoentrato: palla bloccata a terra da Consigli.

MVP

Fofana. Guida l'Udinese alla goleada coi due assist vincenti a favore di Sema e De Paul. Contropiedista nato, lavora due ottimi palloni, in velocità, per gli acuti dei propri compagni di squadra. Il suo ritorno in grande stile, dopo le tante panchine nella gestione Tudor, sono una manna per lo scacchiere di mister Luca Gotti

Fantacalcio

Promosso: Okaka. Autentico ariete dell'attacco bianconero. La VAR prova ad annullargli anche questo gol (dopo i due tolti nell'ultima partita di Lecce) per un presunto "blocco" in area di Rodrigo Becão ai danni di Ferrari. Questa volta, però, nulla è cambiato sul tabellino.

Bocciato: Djuricic. Peggiore in campo, quasi indisponente sulla trequarti. De Zerbi lo toglie quasi "di pancia" subito dopo il raddoppio dell'Udinese.

