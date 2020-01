Udinese-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

UDINESE (3-4-1-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Samir

Squalificati:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli, Djuricic; Boga, Caputo, Traorè. All. De Zerbi

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Marlon, Rogerio, Duncan

Squalificati: Locatelli, Berardi

Statistiche Opta

Il risultato più frequente tra Sassuolo e Udinese in Serie A è il pareggio, finale di cinque confronti: completano quattro successi neroverdi e tre bianconeri – gli emiliani hanno pareggiato più incontri solamente contro il Cagliari (sei).

Dopo aver perso la prima sfida in Friuli, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle successive cinque trasferte contro l'Udinese in Serie A (3V, 2N).

Per la prima volta in questa Serie A l’Udinese ha vinto due partite di fila, non arriva a tre successi consecutivi in una singola stagione dalle ultime tre gare del campionato scorso.

Dopo aver vinto tre delle prime cinque partite casalinghe in questo campionato (2P), l’Udinese ha ottenuto un solo successo nelle ultime quattro (2N, 1P).

I 30 gol realizzati dal Sassuolo di questo campionato sono un record per i neroverdi in Serie A dopo 18 partite stagionali.

Il Sassuolo ha perso l’ultima trasferta di campionato, dopo una serie di cinque gare esterne consecutive senza sconfitte (2V, 3N).

Il Sassuolo ha segnato 28 delle sue 30 reti in questo campionato su azione: il 93%, percentuale record nella Serie A in corso – Sassuolo e Udinese sono infatti le due squadre con meno gol realizzati da gioco fermo (due reti entrambe).

Il fantasista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha segnato nelle ultime due partite di campionato e non è mai arrivato a tre gare di fila a segno in Serie A – inoltre, prima di queste due reti, aveva realizzato un solo gol nelle precedenti 20.

Il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana ha segnato due gol al Sassuolo, in Serie A non ha fatto meglio contro nessuna squadra – ai neroverdi la sua prima rete casalinga nel massimo campionato (febbraio 2017).

L’Udinese è una delle due squadre, insieme alla SPAL, contro cui l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha segnato sia all’andata che al ritorno nello scorso campionato, con la maglia dell’Empoli.