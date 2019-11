Udinese-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Indisponibili: Larsen

Squalificati:

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili: Fares, D'Alessandro

Squalificati: Igor

Statistiche Opta

Dal ritorno in Serie A della SPAL, il bilancio contro l'Udinese è in parità, con un successo per parte (2N).

L'Udinese ha trovato il gol in 11 delle 12 gare interne di Serie A contro la SPAL: 24 reti totali (2 di media a incontro).

Nell’ultimo turno contro il Genoa, l’Udinese ha segnato per la prima volta in questa Serie A più di una sola rete (successo per 3-1). I friulani non hanno ancora vinto due match di fila nel campionato in corso.

L’Udinese ha perso solo tre delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (8V, 3N), tuttavia è uscita sconfitta nel match interno più recente (0-4 vs Roma).

La SPAL ha ottenuto sette punti nelle prime 11 giornate di campionato, considerando tre punti a vittoria non è mai partita peggio in Serie A.

La SPAL non ha trovato il gol nelle ultime cinque trasferte di campionato, l’ultima squadra che ha registrato una striscia senza reti esterne più lunga in Serie A è stata l'Atalanta nel 2014 (sette di fila).

SPAL (due) e Udinese (tre) sono le due squadre cha hanno segnato meno gol nel corso del secondo tempo di questa Serie A.

La SPAL è la squadra che ha subito più gol da fuori area nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 (sette).

Nelle ultime 10 gare disputate in Serie A Stefano Okaka ha preso parte attiva a otto reti (sette gol e un assist). L’attaccante dell’Udinese ha realizzato una doppietta nell’unico precedente contro la SPAL nella massima serie, proprio alla Dacia Arena (maggio 2019).

Alberto Paloschi ha segnato quattro reti contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Genoa ha fatto meglio (otto gol) - l’attaccante della SPAL non segna tuttavia in campionato da ottobre 2018: 22 match a secco, suo record negativo nella massima serie.