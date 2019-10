Quattro è il numero chiave per interpretare questo Udinese-Torino di pieno autunno: quattro sono i gol in campionato dell’Udinese che hanno fruttato 10 (!) punti in classifica sin qui, quattro sono le sconfitte accumulate dal Torino che fanno sì che la squadra di Mazzarri sia appaiata proprio all’Udinese in classifica. Formazioni partite con obiettivi diversissimi tra loro che condividono la stessa classifica: strano, ma vero. Sì, perché l’Udinese ha battuto con merito un Toro irriconoscibile e incapace di sviluppare un gioco degno di nota, mentre gli avversari con animus pugnandi centravano una vittoria di siderale importanza nell’economia del loro campionato. Tudor rifiata, Mazzarri comincia a tremare.

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (63’ Becao), Mandragora, Jajalo (74’ Wallace), De Paul, Sema; Lasagna (85’ Nestorowski), Okaka

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Baselli, Laxalt (84’ Millico); Lukic (46’ Zaza), Verdi (60’ Iago), Belotti

Arbitro: Abisso

Gol: 42’ Okaka

Assist: Mandragora

Ammoniti: Jajalo, Okaka, Becao; Lukic, Laxalt

La cronaca in 7 punti chiave

Minuto 3: PALO DI SEMA! Staffilata col destro, poi OKAKA sbaglia incredibilmente a porta vuota!

Minuto 14: MIRACOLO DI SIRIGU! Vola sul destro angolatissimo di JAJALO, bravissimo nella preparazione e nell'esecuzione del tiro da fuori! MEGLIO L'UDINESE in questo avvio di partita!

Minuto 42: GOL! OKAKA! Tap-in di testa a porta vuota su sponda di MANDRAGORA. Che errore di Verdi a dare il la alla manovra friulana! 1-0 meritato Udinese!

Minuto 49: MUSSO! Si salva in qualche modo sulla rovesciata ravvicinata di BELOTTI!

Minuto 86: IAGO! Per poco non pesca il jolly!! Sinistro insidioso, deviato da EKONG a Musso fuori causa.

Minuto 88: BELOTTI! Destro fuori di poco su assist di Falque! Ma Iago doveva entrare prima…

Minuto 89: SIRIGU! MIRACOLO SU DE PAUL! Che finale incendiario di match!

MVP

Nicholas Opoku - Alla Dacia Arena è un autentico gladiatore capace di esaltarsi nella “battaglia”. Insuperabile e utile anche quando si tratta di rilanciare l’azione. Re Leone.

Fantacalcio

Promosso

Stefano Okaka – Sbaglia tutto o quasi nella prima parte ma si fa trovare pronto sulla sponda radiocomandata di Mandragora. La metà dei gol dell’Udinese in campionato portano la sua firma, un caso? Nato pronto.

Bocciato

Simone Verdi – Preso come “uomo bonus” il ragazzo di Travacò Siccomario sta smarrendo la retta via. Irriconoscibile, come il Torino di quest’oggi.

Le pagelle

