Udinese-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Tudor

Indisponibili:

Squalificati:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

L'ultimo successo dell'Udinese contro il Torino in Serie A risale a dicembre 2015: da allora, quattro successi granata e tre pareggi.

Il Torino ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A contro l'Udinese (2N, 1P): tanti successi quanti in tutti i precedenti 28 incroci.

Il Torino ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A in cui ha affrontato squadre in una posizione più bassa in classifica all’inizio della giornata di campionato.

Con soli tre gol segnati in questa Serie A, l’Udinese è la squadra che ha realizzato meno reti nei cinque maggiori campionati europei in corso; i friulani hanno eguagliato il loro record negativo a questo punto della competizione, stabilito nel 1980/81.

Il Torino ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1V) - subendo una media di 2.5 gol a partita – la squadra granata era rimasta imbattuta nelle precedenti sette (2V, 5N).

L’Udinese è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora subito gol nel corso dei primi 30 minuti di gioco.

Il Torino è la squadra che ha subito più tiri da fuori area in questo campionato (58); tuttavia, è una delle cinque formazioni del torneo in corso a non aver ancora incassato reti dalla distanza.

Il giocatore dell’Udinese, Rodrigo de Paul, è andato in rete nelle sue ultime due gare casalinghe contro il Torino in Serie A; non ha mai segnato in tre presenze interne consecutive contro una singola avversaria nella competizione.

Andrea Belotti è a quota cinque gol dopo le prime sette presenze di questo campionato, ben due marcature in più di tutta l’Udinese – l’attaccante del Torino ha eguagliato il suo miglior score a questo punto della Serie A (cinque anche nel 2016/17, in un torneo che chiuse a 26 reti).

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha alternato una vittoria con un pareggio nelle ultime nove sfide di Serie A contro l’Udinese, parziale in cui ha mantenuto la porta inviolata in ben sei occasioni.