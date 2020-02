Udinese-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Indisponibili: Samir, Prodl.

Squalificati: -

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. All. Juric

Indisponibili: Salcedo, Badu.

Squalificati: -

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Verona (2N) e non ha subito gol nelle quattro sfide più recenti – dal 2015 a oggi, tra le squadre affrontate almeno in due campionati, quella gialloblù è l’unica contro cui i bianconeri sono imbattuti.

L’Udinese ha segnato in 14 delle 15 sfide casalinghe con il Verona in Serie A, per una media di 2.2 reti a incontro: tra le squadre affrontate almeno 10 volte, in casa solo contro il Lecce i bianconeri hanno una media gol migliore.

Dopo una serie di tre successi consecutivi, l’Udinese ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato, nella più recente, contro il neopromosso Brescia.

L’Udinese ha perso l’ultima partita casalinga, dopo che era rimasto imbattuto in tutte le quattro precedenti sotto la guida di Luca Gotti (2V, 2N): la squadra bianconera infatti non perde due gare interne di fila da settembre.

Verona sesto in classifica: una neopromossa in Serie A non si trovava così in alto dopo 23 giornate dalla stagione 2007/08, quando la Juventus era terza.

Il Verona è imbattuto nelle ultime quattro trasferte di campionato (1V, 3N): i gialloblù non arrivano a quota cinque gare esterne senza sconfitte dal 2000.

Il Verona ha subito solo quattro gol nel 2020, anno in cui è ancora imbattuto in Serie A: nessuna squadra ha concesso così poche reti nell’anno solare (quattro anche la Lazio).

L’Udinese è una delle uniche due squadre, con il Napoli, a non aver guadagnato nemmeno un punto da situazione di svantaggio in casa in questo campionato – il Verona è la squadra che ha perso più punti una volta avanti nel punteggio in trasferta (11, come il Brescia).

Il fantasista dell’Udinese, Rodrigo de Paul, ha segnato cinque gol in questo campionato: quattro di queste reti sono arrivate nelle ultime sette partite, mentre solo una nelle prime 13.

Tra i giocatori rimasti in campo almeno 45 minuti in questo campionato, l’attaccante del Verona, Giampaolo Pazzini, è quello con la media gol migliore: una rete ogni 39 minuti (quattro marcature in 158 minuti).