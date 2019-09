Lo scorso 19 maggio nel match pareggiato 1-1 contro l'Atalanta allo Stadium aveva dato il commosso addio ai tifosi della Juventus dopo avere alzato al cielo la coppa dell'ottavo scudetto consecutivo con la maglia bianconera. Ora Andrea Barzagli torna ufficialmente alla Juve e lo fa nelle vesti di collaboratore tecnico: il suo ingresso nello staff di Maurizio Sarri, che era nell'aria da tempo, è infatti diventato ufficiale. A dare l'annuncio è stata la stessa Juventus con un comunicato apparso sul sito e sui profili social

Il ruolo di Barzagli

Barzagli, che di recente ha frequentato il corso di allenatore di Coverciano, entra nello staff tecnico della Juventus con il ruolo di collaboratore della prima squadra: giovedì prenderà parte al suo primo allenamento da ex giocatore. Un incarico dai contorni non definiti quello di Barzagli, anche se si presume che Sarri sfrutterà la sua grande esperienza accumulata in anni di carriera per registrare al meglio i meccanismi difensivi. Complice l'infortunio di Chiellini, infatti, la retroguardia della Juventus non è certo apparsa imperforabile nelle prime uscite stagionali tra campionato e Champions: i bianconeri hanno già incassato 7 gol in 7 partite mostrandosi particolarmente vulnerabili sulle palle inattive. Un aspetto sul quale Sarri dovrà lavorare parecchio: da oggi con il supporto di Andrea Barzagli.