Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria: contratto fino al 2021

Adesso è ufficiale: con una nota apparsa sul sito internet della società, Claudio Ranieri diventa il nuovo allenatore della Sampdoria.

Per il tecnico romano un contratto fino al giugno del 2021: quindi, di fatto, un anno e mezzo. Ranieri dovrebbe percepire circa, seconde le indiscrezioni – le cifre non sono state confermate – 1,2 milioni di euro a stagione, quindi circa 2 milioni per l’intera esperienza in blucerchiato.

Per Claudio Ranieri si tratta del 17° club che allena in carriera, la 18esima squadra diversa se si considera anche l'esperienza con la nazionale della Grecia.

E per uno strano ulteriore scherzo del destino esordirà domenica 20 ottobre, giorno del suo 68° compleanno, proprio contro la Roma che ha guidato fino allo scorso maggio e di cui è tifoso.

Il comunicato ufficiale