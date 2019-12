Ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Genoa; subentra a Thiago Motta

È Davide Nicola il nuovo (e il terzo) allenatore del Genoa per la stagione 2019/20. Dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli lo scorso 21 ottobre, è arrivata al capolina anche l’avventura del suo successore Thiago Motta. Quella dell’italo-brasiliano è stata un’esperienza rapida: 10 partite ufficiali. Subentrato con una vittoria contro il Brescia, da lì Thiago Motta ha vinto – per altro soffrendo – solo la sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli, incassando invece in campionato 3 pareggi e 5 sconfitte.

Preziosi ha così approfittato della sosta natalizia per cambiare ancora una volta la mano tecnica della sua panchina. Nicola ha raggiunto col Genoa un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione con un rinnovo legato all’eventuale salvezza dei rossoblu.

Quello di Nicola al Genoa è un ritorno. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù sul finire degli anni Ottanta, da calciatore in prima squadra Nicola ha indossato la maglia del Grifone per 6 stagioni: dal 1995 al 1998 e dal 1999 al 2002. Nicola entra in carica da domenica mattina, quando il tecnico dirigerà il primo allenamento per la ripresa della preparazione dopo la pausa natalizia.