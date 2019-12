Ufficiale: Ibrahimovic torna al Milan, ha firmato un contratto di 6 mesi

Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. Mancava solo l'ufficialità, che finalmente è arrivata attraverso un video pubblico sui social della società rossonera. Finisce così un lunghissimo tormentone di mercato: il 38enne attaccante svedese ha firmato con il club rossonero un contratto di 6 mesi, estendibile alla stagione 2020-21 in caso di raggiungimento di bonus legati a presenze e gol. Dunque il più classico contratto di 6 mesi con opzione per l'anno successivo.

Non ancora ufficiali invece le cifre dell'operazione. Ma anche qui si va verso la conferma delle indiscrezioni: 3 milioni di euro per la stagione, più altri 5 per l'eventuale prossimo anno. Ibrahimovic sarà a Milano giovedì 2 gennaio per i test medici e i primi allenamenti.

Ibrahimovic: le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan

" Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi. "

Lo scudetto col Milan e l'addio nel 2012

Ibrahimovic torna così a indossare la maglia del Milan a distanza di 7 anni e mezzo dalla sua prima esperienza. Sbarcato a Milano sponda rossonera nell'estate 2010 proveniente dal Barcellona, in due stagioni lo svedese aveva vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana con Massimiliano Allegri in panchina. Complessivamente Ibra aveva segnato 56 reti in 85 partite ufficiali e nel 2011-12 aveva vinto la classifica capocannonieri di Serie A con 28 gol. Proprio al termine di quella stagione lo svedese era stato ceduto al PSG insieme a Thiago Silva. Dopo 4 anni trascorsi a Parigi, si era trasferito in Premier League al Manchester United e successivamente ai Los Angeles Galaxy in MLS. Ibrahimovic non gioca da oltre due mesi: la sua ultima partita risale al 25 ottobre scorso in un match valido per i quarti di finale dei Playoff perso 5-3 contro i Los Angeles FC (lo svedese segnò il gol del momentaneo 2-2).