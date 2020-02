Ufficiale, il Borussia Dortmund riscatta Emre Can dalla Juventus: contratto fino al 2024

A partire dal prossimo 1 luglio Emre Can diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Borussia Dortmund. È stato lo stesso club tedesco ad annunciarlo a ridosso dell'ottavo di finale d'andata di Champions League contro il Paris Saint Germain al Westfalenstadion. Il 26enne centrocampista tedesco aveva lasciato la Juventus durante il mercato di gennaio e si era trasferito al Borussia con la formula del prestito: ora, poche settimane dopo, il club giallonero ha ufficializzato la decisione di trasformare il prestito in un contratto a titolo definitivo.

Per Emre Can 3 presenze e un gol col Borussia

Emre Can, che in seguito all'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus era finito ai margini del progetto bianconero, ha collezionato finora 3 presenze con la maglia del Borussia Dortmund: 2 in Bundesliga e una in Coppa di Germania. Ha anche trovato la via del gol lo scorso 8 febbraio con un gran tiro da fuori nella sfortunata trasferta persa 4-3 sul campo del Bayer Leverkusen.