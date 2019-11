Ufficiale, l'Udinese esonera Igor Tudor: squadra affidata a Luca Gotti

Ora è anche ufficiale. L'Udinese ha esonerato Igor Tudor. La dirigenza friulana ha comunicato l'esonero al tecnico croato, che paga dunque le ultime due pesanti sconfitte con Atalanta e Roma. La squadra è stata affidata temporaneamente a Luca Gotti (convocato in sede intorno alle 10 da Marino e Giampaolo Pozzo), per la trasferta di Marassi, dove l'Udinese affronterà il Genoa. Il tutto in attesa di un nuovo allenatore, con le riflessioni che proseguono.

Si dice che Pierpaolo Marino – scrive Monica Tosolini su Udineseblog – sosterrebbe la candidatura di Stefano Colantuono, con il quale ha lavorato a Bergamo. Altre correnti interne preferirebbero il ritorno di Pasquale Marino. Di sicuro i Pozzo hanno contattato Gattuso che si porterebbe al seguito uno staff di ben 11 persone: al momento, però, l'ex Milan non sembra convinto. Continuano a girare nomi come quelli di Di Biagio, Carrera, Ballardini, Prandelli e Guidolin. Tutti candidati che continueranno a trovare spazio nelle ipotesi fino a quando da Londra non arriverà la fumata bianca. In questo momento l'Udinese si trova al 14esimo posto in classifica a quota 10 punti (tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte).