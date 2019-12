Ufficiale, la Fiorentina riparte da Beppe Iachini

La Fiorentina ha deciso, la missione rilancio in classifica sarà affidata a Beppe Iachini. Dopo il pesante 4-1 contro la Roma e l’esonero di Vincenzo Montella, la squadra gigliata riparte dal 55enne allenatore di Ascoli Piceno, uno che di lotte per la salvezza è specializzato e che proverà a rilanciare le proprie quotazioni dopo la sfortunata esperienza di Empoli nella passata stagione, dove essere stato chiamato a sostituire Andreazzoli salvo essere esonerato dalla dirigenza del club toscano con la squadra al quart'ultimo posto (16 punti in 16 gare).

Iachini – che ha battuto la concorrenza di Laurent Blanc, Gigi Di Biagio e Luciano Spalletti - inizierà a guidare la squadra dal 29 dicembre, quando è prevista la ripresa degli allenamenti. Commisso ha deciso di ripartire con Iachini, uno che conosce anche molto l’ambiente visto che ha vestito la maglia viola da calciatore racimolando 126 presenze in 5 stagioni dal 1989 al 1994. Iachini debutterà il 6 gennaio al Dall’Ara contro il Bologna, un match da non sbagliare per risollevare una classifica molto deficitaria visto che il margine dal terzultimo posto è di appena tre lunghezze.

La società ha voluto dare l'annuncio tramite il proprio sito ufficiale, dove si comunica che il tecnico verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. A correndo cel comunicato c'è anche un commento del patron Rocco Commisso:

" Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L'attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme "