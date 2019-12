Si è conclusa dopo 4 anni l'avventura di Mario Mandzukic alla Juventus. Il 33enne attaccante croato, che i bianconeri avevano acquistato nell'estate 2015 prelevandolo dall'Atletico Madrid, proseguirà la carriera in Qatar: ha infatti firmato un contratto che lo legherà per i prossimi 18 mesi all'Al Duhail. Nelle casse della Juve finiranno 5 milioni e mezzo di euro, mentre il giocatore guadagnerà complessivamente circa 10 milioni. Nel suo nuovo club ritroverà il suo ex compagno di squadra Mehdi Benatia: il difensore centrale marocchino aveva lasciato la Juventus esattamente un anno fa durante la sessione invernale di mercato.

Seguono aggiornamenti.