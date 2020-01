Ufficiale: Politano è del Napoli, arriva dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto

Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche effettuate a Villa Stuart, è arrivata anche la firma: il club azzurro ha annunciato il suo arrivo dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto. Un'operazione da 25 milioni di euro complessivi.

Politano e le telenovele di mercato

Come già ricordato, Politano avrebbe dovuto vestire la maglia azzurra già un paio d'anni fa. Gennaio 2018: il Napoli fa di tutto e di più per strapparlo al Sassuolo. E alla fine pare riuscirci, inserendo Ounas nell'affare e trovando in extremis il gradimento degli emiliani. Ma i tempi tecnici ristrettissimi fanno saltare l'operazione. E Politano, dopo qualche mese, si trasferisce all'Inter. Il resto è storia dei giorni nostri: lo scambio quasi confezionato con Spinazzola, le visite mediche con la Roma, la brusca e improvvisa fumata nera. E così, 24 mesi dopo, il matrimonio può finalmente essere celebrato. Questa volta senza sorprese.