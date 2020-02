Ufficiale, Serie A e Juventus-Inter a porte chiuse: si giocherà senza pubblico in 6 regioni

"Sì a partite a porte chiuse fino a domenica prossima nelle aree a rischio”. E’ con questa comunicazione proveniente dal Ministro Spadafora che la Serie A si adegua alla situazione di emergenza creatasi nel Paese dopo la diffusione del Coronavirus.

Un provvedimento che si applicherà per le seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia, Piemonte, Liguria. Di fatto, l’intero nord del Paese.

Delle 10 partite in programma dunque per la 26a giornata, di fatto, soltanto in 4 stadi d’Italia ci sarà il pubblico: Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma.

Tutte le altre potranno disputarsi regolarmente, ma appunto senza pubblico. Una decisione che poi sarà eventualmente prorogata per le successive giornate se dovesse reggere l’emergenza, ma che di fatto priva di pubblico sugli spalti il big match dello Stadium, Juventus-Inter.

Oltre che a Torino dunque si giocheranno a porte chiuse anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL e Sassuolo-Brescia e Sampdoria-Verona..

Il comunicato al TG2 del Ministro Spadafora