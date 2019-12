Un autogol di Obiang manda in paradiso il Napoli di Gattuso: Sassuolo k.o. al 94'

Una vittoria alla Gattuso. Con le unghie e con i denti. Contro tutto e contro tutti. Il Napoli si regala il primo successo in due mesi all’ultimo respiro del 2019 e si rilancia nella corsa per l’Europa che ora dista 5 punti (quella minore) e 11 (quella che conta). L'ex allenatore del Milan trova la sua prima gioia sulla panchina di De Laurentiis contro il Sassuolo di De Zerbi, "vendicandosi" dell'allenatore che col Benevento, proprio nel recupero, gli aveva rovinato l'esordio alla guida del Diavolo con il gol di Brignoli.

I partenopei partono malissimo, complice un Sassuolo vivace e pericoloso con il tridente Boga-Duncan-Traorè. Al 29’ proprio una zampata del giovane ivoriano in prestito dall’Empoli manda all’inferno la banda di Ringhio che accusa il colpo e rischia di sprofondare sotto i colpi di un’altra emiliana dopo il k.o. del San Paolo contro il Parma: una marea di errori, zero personalità da parte degli uomini-chiave e gioco di squadra assente. Nella ripresa al 57' una perla di Allan riaccende le speranze dei partenopei e comincia tutta un’altra partita. Gattuso vede lo spiraglio: inserisce Elmas e Mertens. Zielinski incomincia ad arare la fascia destra. Il baricentro si alza di colpo, il Sassuolo si rintana nell’area di Pegolo. L’epilogo è un segno del destino e un buon augurio per il 2020. Stasera i primi tre punti di Rino, domani mattina la prima conferenza stampa di Ancelotti all’Everton: l’allievo e il maestro hanno ritrovato il sorriso.

Allan e Traorè, i due protagonisti di Sassuolo-NapoliGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

2’ OCCASIONE PER IL SASSUOLO - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Locatelli spizza sul secondo palo, scavalcando Meret. Ma Mario Rui è attento e nel posto giusto e salva sulla linea

18’ TRAVERSA DEL NAPOLI - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mario Rui, Manolas trova l'impatto di testa e sfiora la traversa. Pegolo era sulla traettoria

29’ VANTAGGIO DEL SASSUOLO - Locatelli scodella dalla trequarti, Traorè si inserisce con i tempi giusti, si smarca da Mario Rui e trova la deviazione vincente al volo beffando Meret con un tunnel. Terzo gol in campionato per l'ivoriano classe 2000, il secondo consecutivo dopo quello nel recupero contro il Brescia

52’ MULDUR SFIORA IL 2-0 - Il terzino turco dribbla Mario Rui in area con una facilità disarmante e cerca il secondo palo a tu per tu con Meret: la palla esce di un soffio

57’ PAREGGIO DEL NAPOLI - Gooooolasso di Allan! Pallone in verticale di Zielinski per Milik che lascia scorrere con un velo immaginifico: il brasiliano stoppa al limite, si gira appoggiandosi con la schiena su Peluso e lascia partire un missile sotto la traversa. Pegolo non può fare nulla. Primo gol in campionato per l'ex Udinese

69’ PALO DI OBIANG - L'ex Samp riceve da Locatelli, si gira "alla Allan" e fa partire un missile diretto all'incrocio dei pali: solo il legno salva Meret

77’ TRAVERSA CLAMOROSA DI CALLEJON - Azione devastante del Napoli che arriva sul fondo con Zielinski: il polacco vede lo spagnolo a rimorchio e serve il piattone di Callejon. La palla si stampa sul legno superiore

80’ GOL ANNULLATO AL NAPOLI - Mertens fa partire un cross dalla trequarti pescando Callejon sul secondo palo: lo spagnolo schiaccia di testa in rete, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco

94' GOL VITTORIA DEL NAPOLI - AUTOGOL ALL'ULTIMO RESPIRO!!!!! Obiang devia il pallone nella sua porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Elmas era in agguato dietro l'ex Samp. Esplode la panchina partenopea

Mvp

ALLAN – Suona la carica all’ora di gioco: il suo gol (un capolavoro) è il turning point della partita. Primo tempo insufficiente del brasiliano, ripresa da migliore in campo. Non è un caso che il Napoli abbia seguito lo stesso trend

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. TRAORE’ - Il ragazzo ci ha preso gusto (terzo gol in campionato, il secondo consecutivo). Mario Rui se lo sognerà stanotte: la zampata dell'1-0 è da vero bomber d'area e i suoi inserimenti sono sempre pericolosi. A 19 anni un mix esplosivo che manda in tilt le difese. L'Empoli gongola

Bocciato. MARIO RUI - Dopo 90 secondi salva sulla linea una spizzata di Locatelli. Rimarrà l'unico intervento positivo della sua partita. Colpevole in occasione dell'1-0 e si fa ubriacare da Muldur nella ripresa, rischiando il rigore. Rimandato

Il momento social del match

Solo una cosa è sbagliata in questo tweet: l'autore del 2-1...

Il tabellino

SASSUOLO-NAPOLI 1-2 (primo tempo 1-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Peluso, Marlon (dal 51’ Romagna), Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga (dall’82’ Magnanelli), Traoré, Duncan (dal 63’ Djuricic); Caputo. All. De Zerbi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (dal 46’ Hysaj), Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz (dal 70’ Elmas); Callejon, Milik (dal 76’ Mertens), Insigne. All. Gattuso

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Gol: 29’ Traorè, 57’ Allan, 94’ Obiang (Autogol)

Assist: Locatelli, Zielinski

Ammoniti: Traorè, Locatelli (S), Mario Rui, Elmas (N)