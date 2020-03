Un bambino gioca in una Milano deserta con la maglia di Zaniolo. E lui: "Che orgoglio!"

Uno scatto pubblicato dal Corriere della Sera che ritrae un bambino, solo nella Milano deserta a causa dell'emergenza Coronavirus, che scende in strada e palleggia con un pallone destreggiandosi tra le rotaie del tram. Sulle spalle la maglia numero 22 della Roma di Nicolò Zaniolo. Una fotografia simbolo, una delle tante, di questo periodo difficilissimo per il nostro Paese e che non è passata inosservata al giocatore della Roma, che sul proprio profilo Instagram ha commentato così lo scatto.

" Questa foto mi ha colpito davvero molto! Non so chi sei, ma che orgoglio vederti con la mia maglia! So che adesso è difficile e strano giocare a calcio da soli in una città vuota, ma resistiamo ancora un po' e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi! (Magari esultando per un gol). Ti aspetto a Trigoria! "