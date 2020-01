Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E quando si fa bello? Semplice: i duri non bastano. Godiamoci, allora, questo esaltante weekend. Domani Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, domenica Roma-Juventus. La classifica recita: Inter e Juventus 45, Lazio 39 (con un Verona in meno, il 5 febbraio all'Olimpico), Roma 35. Altro che titolo d'inverno: lo scudetto è ufficialmente una lotta a tre e non più una dittatura.

Lazio-Napoli

La squadra più in palla contro quella più in crisi. La Lazio dei 120 anni (auguri), la Lazio dei gol "oltre". Inzaghino va per la decima consecutiva, nuovo record sociale; recupera Lucas Leiva e Luis Alberto, perde Parolo, ha un Immobile che segna sempre anche quando giochicchia come a Brescia (già 19 reti). Attenzione, però: non ha mai battuto il Napoli. Il cui problema non era Ancelotti, visto? Senza Mertens e con Koulibaly in bilico il povero Gattuso fa quello che può. Con l'Inter, per esempio, fatali sono stati gli errori individuali, non di concetto. La Lazio, "questa" Lazio capace di un duplice 3-1 a Madama, può arrivare fino in fondo. Difficile, a meno che non la freghi l'arroganza dell'euforia, allontanarsi dall'1 fisso.

Video - Inzaghi: "I gol oltre il 90' sono una costante, questa Lazio non molla mai" 00:46

Inter-Atalanta

Miglior difesa contro miglior attacco: sulla carta, la sfida più croccante. Conte ha raccolto più punti in trasferta che in casa, Gasperini viene da una doppia manita, 5-0 al Milan pre-Ibra e 5-0 al Parma. Mancheranno, all'Inter, Skriniar e Barella, squalificati. La Dea gioca all'inglese, tutti avanti e tutti indietro, ritmi alti, più il talento del Papu e della "nonna" (Ilicic). Conte si è arrabbiato con Capello per un termine: contropiede. Sbaglia: mica è un'onta. Lukaku e Martinez - il primo, soprattutto - si esaltano negli spazi, come ribadito al San Paolo. L'importante è variare il menu, pressing alto e barriere mobili: e lui sa farlo. Il 7 aprile finì 0-0. Non c'era Zapata. Che invece stavolta ci sarà. La vedo molto "open", 1 o 2.

Gian Piero Gasperini, Antonio Conte, Getty ImagesGetty Images

Roma-Juventus

L'anno nuovo ha portato a Fonseca una delle prestazioni più insipide e a Sarri una delle più saporite. Lo 0-2 col Toro di Belotti non si spiega solo con le parate di Sirigu. Il 4-0 al Cagliari, grande sorpresa fino alla rimonta laziale, ha ribadito la forza e i limiti del tiki-taka: se è possesso camomilla, sono sbadigli; se diventa adrenalina, sono morsi. La Roma ha momenti kloppiani, nel senso che, non appena coglie l'avversario sbilanciato, lo trita in velocità. E poi la Juventus è sempre la Juventus: il massimo degli scalpi. "C'era Guevara" potrà contare su un tridente in forma e sui passi avanti di blindature difensive che, fin qui, hanno condizionato e ritardato la rivoluzione. Se Cristiano bivacca all'ala, svuotare l'area e passeggiare nei dintorni potrebbe rivelarsi una scelta ambigua, insidiosa. Mkhitaryan è out, Zaniolo acciaccato, Dzeko affamato. Cruciali si profilano, nella tonnara di centrocampo, i movimenti di Zaniolo, appunto, e Pellegrini, nonché i progressi, timidi, di Rabiot e Ramsey (se impiegato da trequartista). Sgommate di Douglas Costa a parte. Vi divertirete ma suggerisco cautela: X.

I vostri pronostici? Le vostre deduzioni?